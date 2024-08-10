蔣萬安「B-boy」 坐街頭看轉播 替孫振打氣

霹靂舞中華隊選手孫振今天台灣晚間10點41分出賽，台北市長蔣萬安今天出席信義區香堤大道的轉播現場，主持人現場喊話蔣萬安要加入街頭規矩就是先Solo一段，他馬上跟著音樂扭起來，他致詞表示，很高興和大家一起為孫振加油、一起集氣。

今天信義區晚間在新光三越A8的電視牆，以及旁邊也搭設一座電視牆轉播巴黎奧運首屆男子霹靂舞，第一場預賽對上摩洛哥的BILLY，經過兩回合，孫振以18比0拿下。蔣萬安、台北市副市長林奕華及台北市青年局長殷瑋，以及立法委員蘇巧慧也都現身坐在地板上與民眾同歡。