蔣萬安「B-boy」 坐街頭看轉播 替孫振打氣

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
信義區晚間在新光三越A8的電視牆。記者邱書昱／攝影
信義區晚間在新光三越A8的電視牆。記者邱書昱／攝影

霹靂舞中華隊選手孫振今天台灣晚間10點41分出賽，台北市長蔣萬安今天出席信義區香堤大道的轉播現場，主持人現場喊話蔣萬安要加入街頭規矩就是先Solo一段，他馬上跟著音樂扭起來，他致詞表示，很高興和大家一起為孫振加油、一起集氣。

今天信義區晚間在新光三越A8的電視牆，以及旁邊也搭設一座電視牆轉播巴黎奧運首屆男子霹靂舞，第一場預賽對上摩洛哥的BILLY，經過兩回合，孫振以18比0拿下。蔣萬安、台北市副市長林奕華及台北市青年局長殷瑋，以及立法委員蘇巧慧也都現身坐在地板上與民眾同歡。

蔣萬安表示，謝謝公廣集團公播，很高興看到孫振第一場亮眼表現，孫振也是台北市的選手，過去在賽場上奪下多場勝利，大家齊心為孫振加油打氣。

蔣萬安、台北市副市長林奕華及台北市青年局長殷瑋，以及立法委員蘇巧慧也都現身。記者邱書昱／攝影
蔣萬安、台北市副市長林奕華及台北市青年局長殷瑋，以及立法委員蘇巧慧也都現身。記者邱書昱／攝影
信義區晚間在新光三越旁設置電視牆。記者邱書昱／攝影
信義區晚間在新光三越旁設置電視牆。記者邱書昱／攝影

巴黎奧運 蔣萬安

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