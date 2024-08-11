新北捷運拚收益 啟動大車站計畫

新北捷運連年虧損，捷運公司新一波人才招募，鎖定「具零售行銷或相關經驗者」，捷運公司透露，車站將強化零售業朝多角化經營增加收入，民代提醒，捷運公司要做好運輸與零售業務明確分工，才不會讓第一線混亂。新北捷運公司總經理吳國濟說，「大車站計畫」預計今年第4季前推出，首站從環狀線十四張站出發，整合運輸及商業模式，以一站式服務滿足乘客及在地居民需求。

新北捷運目前經營新北環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌三大路線，運量還待提升，2021年淨損2.36億、2022年淨損1.86億，去年1月至8月底累計虧損1.65億，如何盡快達到損益平衡，成為新北捷運公司一大挑戰。403大地震讓環狀線軌道位移，使得今年營運雪上加霜。

近日捷運公司開出招募事務員、助理事務長及事務長等職缺，資格條件上，出現「具備零售行銷或經驗者尤佳」等訊息，引起討論。

新北捷運公司說，為盡速平衡公司財務損益、拓展公司收益，正推動「大車站計畫」，除現行軌道營運、廣告收入，將利用站體空間開設店舖經營零售業務，如台鐵車站或台北捷運公司站內有各式各樣店面，滿足通勤族購物、外食需求，也增加公司收益，規畫以自營方式進行，要招募共12名具零售、行銷經驗的事務員及事務長。

新北捷運經營路線持續增加，吳國濟說，公司正朝多元發展，除捷運本業、廣告副業收入，透過「大車站計畫」推出全新服務，以現有車站為改造基礎，滿足旅客通行衍生的民生需求，銷售新北捷自有商品，善用空間增加收入。

市議員鄭宇恩指出，新北捷運公司朝多角化經營，開源立意甚佳，但軌道營運與零售業在專業上差異甚大，盼捷運公司做好明確分工，在人力編制上以運輸服務優先，才不會本末倒置。

市議員黃心華觀察，從其他捷運系統營運歷史來看，當捷運布設里程、涵蓋範圍擴大，就愈來愈難從軌道本業獲取收益，開拓業外收益是非常關鍵的一環。捷運公司面臨虧損危機，召募零售人才是新嘗試，應給予鼓勵。但近年電子商務蓬勃，對傳統零售業造成衝擊，捷運公司採自營方式開拓商機，規畫要更用心，可邀專家指導，才能達事半功倍之效。

陽明交通大學運輸物流系副教授黃台生直言，捷運公司須先提升運量才能帶動副業收入，是否具備市場敏感度也攸關成敗，建議將零售業務委外給廠商、專業團隊來做，也許成功率更高。