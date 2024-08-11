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新北關懷據點 審計處指布建數低

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導
新北市社會局為服務偏區長者，運用行動銀髮俱樂部提供服務。圖／新北社會局提供
新北市社會局為服務偏區長者，運用行動銀髮俱樂部提供服務。圖／新北社會局提供

台灣即將邁入超高齡社會，各縣市政府愈來愈重視老人福利，審計處指，新北至去年9月底未設關懷據點達557個里，占比53.97％，其中坪林區及石碇區分別超過4年及7年未有新據點設置，要求改善。社會局表示，據點設置是由民間或里辦公處申請，合適場地尋覓不易，會持續輔導，今年目標是增設50處據點。

審計報告指出，至去年9月底，新北市29個行政區1032個里設置關懷據點共558個、涵蓋475個里，占46.03％，未設置共557個里，占53.97％。在長照偏遠地區，近4年僅平溪、雙溪及貢寮區分別新設2、1、2個據點，坪林及石碇逾4年及7年未有新據點，布建數低。

議員彭佳芸表示，社區關懷據點屬外展式服務，是關懷鄰里長者的重要措施，幾乎沒有空間限制，不論都會區及偏鄉都適合；衛福部每年補助各社區關懷據點預算達14萬，對比新北僅1次性補助銀髮俱樂部10萬高出一些，呼籲新北市政府應加強改善。

議員江怡臻說，新北升格後致力推動銀髮俱樂部，至今超過1200處，幾乎與衛福部社區關懷據點功能無異；衛福部補助申請表單繁雜，需耗費不少行政成本，是讓團體卻步的原因。

衛福部 議員

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