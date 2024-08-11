北市文基會仰賴補助 審計部：應提高自籌收入

台北市政府轄下的文化基金會遭審計部指營運資金仰賴政府補助，2023年度來自政府補助3億4171萬元，占總收入52.36％，比率偏高，今年度部分場館持續發生收益短絀或盈轉虧者，包含藝術村營運部、台北市電影委員會、北投博物館營運部、眷村部及台北偶戲館。文基會副執行長黃文彥說，作為公私協力的平台，著重文化活動的公共性與市民可及性。

台北市府轄下的文化基金會，為推廣城市藝文、經營藝文場館、推動影視協拍等業務，不過，審計部近期點出，雖然自籌收入比率有提高，部分館所營運資金仍仰賴政府補助。

審計部指台北偶戲館自籌收入逐年遞減，且今年度領受政府補助款較2021年度增加1倍以上，要求檢討改善以提升基金會運作效能，建議開設工作坊課程、增加教學收入，或透過空間活用增加租金收入等多管齊下。

台北偶戲館長蔡易衛回應，過去針對國小學童的「育藝深遠」課程分散於偶戲館、台原亞洲偶戲館博物館及大稻埕戲苑，台原停止營運後，該課程今年度轉由台北偶戲館統籌規畫，根據執行人數給予相關費用作為自籌收入。

蔡易衛表示，台北偶戲館自籌收入有持續成長，對比2022年在扣除「育藝深遠」課程後，2023年整體自籌收入成長72％。今年起將重新盤整典藏庫房，首次開放給一般民眾參觀，預計明年結合修復工作坊與庫房參觀活動。

文基會副執行長黃文彥補充，作為公私協力平台，首創成立眷村部推廣眷村文化，且旗下的松菸園區今年突破800萬人次，人氣持續成長。

黃文彥說，因為有市府支持和督導，相較民間性質基金會，文基會更注重文化活動的公共性與市民的可及性，並藉由靈活變通的組織特性，助台北文化持續向下扎根。