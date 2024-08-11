良心水果攤 北市士林市場9月試辦

台北市士林夜市「黑心水果攤」時有所聞，北市府市場處9月起在士林市場入口處前方廣場，試辦3個月「良心水果攤」，賣合理價位與優良品質的現切水果，但有攤商擔心，颱風天後，水果價格飆漲，若高於良心水果攤價格，是否被貼標籤成黑心水果攤？市場處指出，一定會符合市場行情價。

韓星朴信惠今年4月來台辦粉絲見面會，逛士林夜市時遇到芒果半台斤100元、1顆要價300元買不下手，「黑心水果攤」話題受議論。

議員林延鳳建議市府試辦「良心水果攤」，她表示這個建議是希望提供兼顧合理價位與品質的水果，確保消費者權益，也讓不肖業者知難而退；經她爭取，市場處願於9月起試辦「良心水果攤」，設在遊客易達之處，也籲攜手觀傳局加強宣傳。

「良心水果攤」為期3個月，市場處規畫由士林市場早市水果攤商支援，營業時間配合晚市時間下午5點30分至晚間11點，後續也會評估實行成果，再評估設在其他夜市的可行性。

在地攤商坦言，颱風過後，蔬果都漲價，成本貴成這樣要怎麼賣？市場處要攤商幫忙賣，沒有資源挹注，總不能要他們犧牲吸收損失。

也有攤商說，賣貴了點是否也被貼上黑心水果攤標籤？良心水果攤只是市場處應付議員而已，建議還是等水果價格便宜點再試辦。

民眾吳先生認為，夜市租金貴，水果有分產期，業者現切還得削皮、去籽，甚至冷藏、吸收報廢品成本，「有可能多良心？」只求不要帶頭哄抬物價就好。

市場處攤販科長張峻閔說，此舉意在遏止惡意抬高售價的水果攤，每個夜市攤販的進貨來源與成本不盡相同，水果品質等級也分特優、優及良三級，良心水果攤的價格一定會符合市場行情。

寧夏夜市理事長林定國認為，寧夏夜市規定水果攤商以顆數、盒裝定價，若只寫幾公斤幾元，消費者根本沒概念，容易造成誤會。