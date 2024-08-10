七夕在家跟誰手比愛心放閃？ 蔣萬安：當然是我老婆的手

今天是七夕，台北市長蔣萬安在社群網站Instagram分享一段影片，畫面是幕僚不斷與他合比愛心，提醒七夕即將到來，最後則是太太石舫亘在家露出左手與他完成專屬愛心，兩人低調放閃，一旁還有三寶的溫馨畫面，羨煞不少網友。蔣萬安今出席活動受訪直呼，「我是亘粉，最後那個手當然是我老婆的手啊。」

蔣萬安表示，這幾天不管走到哪，幕僚都在暗示、提醒他七夕情人節快要到了，而他當然記得，也準備好了；對於摩羯座的他來說，最幸福的情人節，就是和太太、3個寶貝在一起的每一天；文末還標註「情人節快樂」。

蔣萬安分享的影片中，背景音樂是歌手王心凌的「心電心」，每個分鏡都是與不同的幕僚合比愛心手勢，最後一幕則停留在他家，先是出現三寶開心玩著搖搖馬，再來是太太的左手，蔣萬安也走上前，一起完成兩人專屬愛心。

影片一出，網友留言猜說「最後的是蔣太太的手嗎？」，也有人直呼「市長太可愛了啦」、「這種低調的po文方式，很舒服！」、「太座安好，包你平安快樂一整年」、「好甜」、「蔣市長很浪漫」、「太閃了啦」。

蔣萬安今出席「2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽」前受訪，被問及影片最後那隻手，他笑說，「你們都太久，忘記我是亘粉，最後那個手當然是我老婆的手啊。」