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七夕在家跟誰手比愛心放閃？ 蔣萬安：當然是我老婆的手

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安今出席「2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽」前受訪。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安今出席「2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽」前受訪。記者林佳彣／攝影

今天是七夕，台北市長蔣萬安在社群網站Instagram分享一段影片，畫面是幕僚不斷與他合比愛心，提醒七夕即將到來，最後則是太太石舫亘在家露出左手與他完成專屬愛心，兩人低調放閃，一旁還有三寶的溫馨畫面，羨煞不少網友。蔣萬安今出席活動受訪直呼，「我是亘粉，最後那個手當然是我老婆的手啊。」

蔣萬安表示，這幾天不管走到哪，幕僚都在暗示、提醒他七夕情人節快要到了，而他當然記得，也準備好了；對於摩羯座的他來說，最幸福的情人節，就是和太太、3個寶貝在一起的每一天；文末還標註「情人節快樂」。

蔣萬安分享的影片中，背景音樂是歌手王心凌的「心電心」，每個分鏡都是與不同的幕僚合比愛心手勢，最後一幕則停留在他家，先是出現三寶開心玩著搖搖馬，再來是太太的左手，蔣萬安也走上前，一起完成兩人專屬愛心。

影片一出，網友留言猜說「最後的是蔣太太的手嗎？」，也有人直呼「市長太可愛了啦」、「這種低調的po文方式，很舒服！」、「太座安好，包你平安快樂一整年」、「好甜」、「蔣市長很浪漫」、「太閃了啦」。

蔣萬安今出席「2024第19屆捷運盃街舞大賽初賽」前受訪，被問及影片最後那隻手，他笑說，「你們都太久，忘記我是亘粉，最後那個手當然是我老婆的手啊。」

他也提到，今天七夕情人節，他也要在這邊歡迎所有的好朋友，晚上來參加大稻埕夏日節閉幕晚會，非常精彩，而且有8分鐘的煙火施放，會為大家的幸福搭起絢爛的鵲橋，祝福所有的有情人終成眷屬。

今天是七夕，台北市長蔣萬安在Instagram分享一段影片，最後一幕是太太石舫亘在家露出左手與他完成專屬愛心，兩人低調放閃，一旁還有三寶的溫馨畫面。圖／取自蔣萬安IG
今天是七夕，台北市長蔣萬安在Instagram分享一段影片，最後一幕是太太石舫亘在家露出左手與他完成專屬愛心，兩人低調放閃，一旁還有三寶的溫馨畫面。圖／取自蔣萬安IG

七夕 大稻埕 情人節 蔣萬安

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