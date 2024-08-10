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北農8月12日起7天釋出平價蔬菜 共50公噸
台北市市場處今天表示，颱風凱米日前襲台加上後續強降雨，中南部蔬菜產地受損影響產量，蔬菜供應量近期未恢復，每公斤批發平均價逾50元，12至18日將啟動第3波蔬菜平價措施。
市場處新聞資料指出，為平穩物價颱風之後造成中南部蔬菜產區受災嚴重狀況，台北農產公司啟動第3波平價蔬菜供應，12日至18日供應大台北地區全聯超市200餘店，共50公噸平價蔬菜。
市場處表示，釋出平價蔬菜包含1包裸賣葉菜新台幣29元、1盒小黃瓜45元、1盒馬鈴薯39元、1袋進口洋蔥39元、1盒溫室牛番茄99元、1粒進口青花菜55元等，歡迎民眾選購。
市場處指出，台北市果菜批發市場今天蔬菜到貨量1130公噸，較昨天增加103公噸，每公斤批發平均價格52.2元，較昨天每公斤53元，微幅下跌0.8元。今天因到貨量略增，成交價格高，承銷人購買意願趨緩，買氣偏弱，交易市況尚可，各菜種價格跌多漲少。
北農表示，此次第3波供應平價蔬菜共12種，供應總量創平價蔬菜最大量紀錄，供應天數從以往5天延長至7天。
北農指出，第1波釋出平價蔬菜是在7月28至8月2日、第2波是8月5至9日、8月12至18日為第3波，且增加民眾青睞葉菜類供應量，有需求民眾可至大台北地區全聯採購。
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