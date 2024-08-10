北農8月12日起7天釋出平價蔬菜 共50公噸

台北市七成以上房屋屋齡超過30年，面對地震等天災頻繁，台北市長蔣萬安力推防災型都更，喊出台北市進入「大都更時代」，對北市房產業來說，算是目前政策推動最大的一塊肥肉，但都更商機大，光從都更型態就有「公辦」、「民辦」、「自辦」，以及危老重建，當中各有優缺。 一般人或許覺得公辦都更時間短，也可省去不少麻煩，是不錯的選項，但從近期個案來看，就算公辦都更，也都非一路順遂，就算政策推動不少簡化手續，但對地主來說，還是欠缺誘因，「大都更時代」恐怕一樣要走很久。...

2024-08-10 13:30