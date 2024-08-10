北市大稻埕夏日節施放8分鐘煙火 下午6時起交管

台北市「2024大稻埕夏日節」今天將施放8分鐘煙火，警方估人潮將達高峰，涼州街、延平北路等路段從晚間6時起管制，淡1至6號水門從下午3時30分起禁止車輛進出。

台北市警察局交通大隊新聞資料指出，大稻埕夏日節將在晚間8時施放8分鐘高空煙火，活動也將劃下句點，適逢假日及暑假期間，估人潮將達高峰，規劃附近道路交通管制。

警方說，水門管制從下午3時30分至夜間11時，淡1至6號水門禁止車輛進出。晚上7時30分至晚上9時忠孝橋及台北橋管制行人通行。

警方表示，晚上6時至晚上10時30分，分2階段實施交通管制。第1階段涼州街（不含）以南、延平北路（不含）、塔城街（不含）、西寧北路（不含）以西，長安西路（不含）、市民大道（不含）及忠孝西路（不含）以北、環河快速（高架）道路（含平面車道）以東。

警方指出，將視現場人車潮在晚上7時擴大第2階段彈性管制，往北延伸至民權西路（不含），往東至重慶北路（不含）及西寧南路（不含），往南至桂林路（不含），同時擴大周邊疏導範圍，視狀況提早或延後管制及開放，另管制區內住戶開放通行。

此外，民族西路、環河北路口管制往南；市民大道、塔城街口管制往西、重慶北路（涼州街至長安西路段）管制往西、西寧南路（忠孝西路至桂林路段）管制往西。

警方表示，管制往北路口3處，包含西寧北路與忠孝西路口、環河北路與忠孝西路口、長安西路與塔城街口。晚上6時至晚上10時30分延平北路（南京西路至鄭州路）南往北彈性調撥1車道供北往南車輛通行。

警方指出，高架道路從晚上6時至晚上10時30分實施管制，市民高架東往西下環河北路匝道口封閉及環河快速道路往北8處匝道，並疏導至貴陽街下匝道，包含華江橋、忠孝橋往北進入環河高架道路管制；和平西路、洛陽停車場匝道往北進入環河高架道路管制；和平西路、桂林路246巷口；華江橋銜接環河快速道路匝道；環河南路、西園路口；環河南路、萬大路口；水源快速道路、青年路口；中華路、泉州街口。

警方表示，呼籲開車民眾避免行經管制區域，東西向車流可改道往酒泉街、民族東（西）路、民權東（西）路、愛國東（西）路、忠孝西路、市民大道；南北向車流可改行駛重慶南（北）路、承德路、中山南（北）路。

警方指出，民眾儘量搭大眾捷運（北門、雙連、中山及大橋頭站）或公車前往活動現場。開車民眾應遵守路口執勤員警及義交指揮，現場嚴禁違規停車。