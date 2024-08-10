北市舉辦企業誠信工作坊 倡議「誠信」納入企業DNA

為落實聯合國反貪腐公約，展現台北市創新廉能治理作為，台北市政府首度結合公、私部門，於今年7月18日、8月8日在政大公企中心辦理2場次「台北市政府誠就永續獎─企業誠信工作坊」，邀請曾承攬本府公共工程採購廠商的負責人、董監事、經理人等共計約100名主管層級人員參訓，透過專題演講、標竿企業分享及分組討論方式，輔導企業建立誠信經營文化，並促進落實誠信法遵。

台北市政府秘書長李泰興在工作坊開幕式上致詞。主辦單位/提供 工作坊8日邀請台北市政府秘書長李泰興、台北市土木技師公會理事長莊均緯致詞。李泰興表示，企業誠信是世界潮流，對於企業文化相當重要，希望工作坊能讓學員瞭解如何將誠信納入企業文化的DNA。莊均緯表示，企業誠信是工程的基石，如同房子基礎沒蓋好，蓋的房子就不穩固；另以基泰大直案為例，若工程上注意每一個環節，災害或許不會發生。

台北市土木技師公會理事長莊均緯致詞。主辦單位/提供 工作坊聚焦於「協助企業訂定及落實企業誠信守則」、「健全企業風險辨識與法令遵循制度」、「建置完善的檢舉制度與吹哨者保護」、「如何期許與要求商業夥伴的誠信」等四大主題，並邀請ESG世界公民數位治理基金會董事長陳春山、義展法律事務所所長林宗志擔任專題講座；以及裕利醫藥集團總裁周志鴻、中鼎集團總管理處執行長李定壯，進行標竿企業經驗分享。

義展法律事務所所長林宗志擔任專題講座。主辦單位/提供 另為瞭解企業面臨的困境，協助找出可能的解方，活動也邀請勤業眾信聯合會計師事務所執行副總經理江榮倫擔任引言，並帶領學員就「如何訂定及落實誠信守則」、「如何建置完善的檢舉制度與吹哨者保護」及「如何掌握自身的誠信風險並落實風險控制」等議題進行分組討論，透過集思廣益形成共識並上台分享。