士林夜市「友善廁所」僅6處 民怨內急也不知上哪找

士林夜市要扭轉觀光形象，市府將推「良心水果攤」，恐怕還不夠。民眾反映，逛夜市臨時內急卻找不到廁所，議員也質疑即使知道政府設有「友善廁所」，也不知道上哪找。台北市市場處回應，現有6處友善廁所，已請觀傳局在觀光地圖網站及App，增加夜市周遭公廁及友善廁所的資訊露出。

士林夜市周邊以慈諴宮為中心約450公尺範圍內，現有6處友善廁所，以及加油站、宮廟的廁所等15處可供遊客使用。其中，友善廁所是由台北市市場處推廣，凡夜市周邊100公尺範圍內的店家、辦公處所、營業場所或自理組織，提供自有或自行租用廁所給民眾無償使用，經核定可獲衛生紙等耗材、勞務費補助。

議員林延鳳指出，士林夜市內長期缺乏廁所，友善廁所店家少、標示不清，造成遊客不便，已是推動該處觀光不利隱憂。她認為，民眾不只不知該透過何種媒介找尋友善店家，就算知道在哪，許多人也不好意思在未消費的情況下走進店家借廁所。

林延鳳說，她曾要求改善此狀況，市府只稱會持續鼓勵周邊店家踴躍申請友善廁所，還說將與各單位評估增設公廁可行性，最後仍不了了之，也批如此草率，難道未來要在夜市門口張貼公告「叫大家包尿布再來？」籲市府廣徵民間意見，並參考各國戶外市集作為，盡速提出可改善現況的作法。

市場處回應，已就增設公廁議題邀集相關局處研商，士林夜市鄰近士林公有市場，該市場已有建置廁所且24小時開放使用，公園用地已無腹地及空間可供建置公廁，道路用地也不宜設置；將協請觀傳局在觀光地圖網站及App，增加士林夜市周遭公廁及友善廁所的資訊露出，方便觀光客辨識。

士林夜市商圈聯合會蘇文山理事長則說，將與市場處一同研議與設計強化友善廁所標誌可辨識度的指示牌，方便民眾一眼看出廁所位置在哪，同時向商家宣導儘量供民眾如廁使用。

至於友善廁所推廣困境，市場處坦言，先前因新冠疫情影響，許多店家憂衛生與安全而推動不易，疫後逐漸改善，另因廁所屬店家私領域，部分遊客考量隱私及衛生有使用疑慮。

民眾林先生表示，知道士林夜市有友善廁所但不確定在那，且捷運站、部分店家都有提供廁所，自己要是真的內急，會去跟店家借廁所，也因不好意思都會特別消費。他認為是「急不急的問題，而非廁所夠不夠」，也建議市府可設流動廁所，但人多髒亂難維持，恐引發負面效益。