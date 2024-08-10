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新北有53.97％里沒社區關懷據點 審計部點名布建數低

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導
新北升格後就致力推動銀髮俱樂部，至今超過1200處，不少銀髮俱樂部已增電話關懷問安、長者共餐、轉介等功能。圖／新北社會局提供
新北升格後就致力推動銀髮俱樂部，至今超過1200處，不少銀髮俱樂部已增電話關懷問安、長者共餐、轉介等功能。圖／新北社會局提供

超高齡社會將至，新北市雖力推老人福利，但審計處認為，新北至去年9月底未設關懷據點達557個里，占比53.97％，其中坪林區及石碇區更超過4年及7年未有新據點設置，要求改善。社會局表示，據點設置是由民間或里辦公處申請，且有合適場地尋覓不易等因素，會持續輔導且今年目標增設50處據點。

審計報告指出，至去年9月底，新北市29個行政區1032個里設置關懷據點共558個、涵蓋475個里，占46.03％，未設置共557個里，占53.97％，針對長照偏遠地區近4年僅平溪、雙溪及貢寮區分別新設2、1、2個據點，坪林及石碇已有超過4年及7年未有新據點設置，布建數低。

報告中更說，依衛福部建立社區照顧關懷據點輔導計畫規定，直轄市政府應辦理巡迴訪視及據點輔導，但去年1至9月有18個關懷據點僅1次或2次訪視檢核；又檢核結果未通過者計56個關懷據點，主要因現場未有長者參與活動、參與活動人數未達規定標準、未執行關懷訪視服務等，要求改善。

議員彭佳芸表示，社區關懷據點屬外展式服務，可主動推動鄰里的長者關懷服務，且幾乎沒有空間限制，不論都會區及偏鄉都適合；衛福部每年補助各社區關懷據點預算達14萬，對比新北僅一次性補助銀髮俱樂部10萬多很多，呼籲新北市政府應加強。

議員江怡臻表示，新北升格後就致力推動銀髮俱樂部，至今超過1200處，銀髮俱樂部已增電話關懷問安、長者共餐、轉介等功能，幾乎與衛福部社區關懷據點無異外，還提供定點空間讓長者同樂，而衛福部的補助申請表單繁雜，需耗費不少行政成本，是讓團體卻步的原因。

社會局表示，至今年7月底社區照顧關懷據點已涵蓋全市50.48%，且為服務偏區長者，運用行動銀髮俱樂部，提供影片播放、血壓測量等基本健康服務、休閒文康育樂服務等，具外展式服務精神。

社會局坦言，據點設置是由民間單位或里辦公處向本局提出申請，因合適場地尋覓不易及未有民間單位提出申請，但對於未設置的里將會持續鼓勵及輔導，今年目標輔導增設50處。

新北市社會局為服務偏區長者，運用行動銀髮俱樂部提供服務。圖／新北社會局提供
新北市社會局為服務偏區長者，運用行動銀髮俱樂部提供服務。圖／新北社會局提供

新北 衛福部 議員

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