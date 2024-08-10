新北捷運年虧約2億 出新招徵零售人才啟動大車站計畫

新北捷運連年虧損，2021年淨損2.36億、2022年淨損1.86億，去年統計至8月底也虧損1.65億，公司經營屢遭議員質疑，損益平衡成公司刻不容緩課題，捷運公司日前人才招募條件出現「具零售行銷或經驗者」，捷運公司表示，未來車站將增加零售業朝多角化經營增加收入，民代表示盼捷運公司做好軌道與零售業務明確分工，邀請專家指導才不會事倍功半讓成效打折。

新北捷運公司目前經營環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌等路線，但旅客數近年未能有效提升導致業績慘澹，捷運公司以路線觀光行銷希望吸引客源，並出租站體增加廣告收入。而403大地震讓環狀線軌道位移，使營運收入雪上加霜。

捷運公司為盡速平衡公司財務損益、拓展公司收益，刻正進行「大車站計畫」，除了現行軌道營運、廣告收入外，未來將開始利用站體空間開設店鋪經營零售業務，如台鐵車站或台北捷運公司站內有各式各樣店面，滿足通勤族購買、外食需求外，也增加公司收益，並規劃以自營方式辦理，因此已開始招募具零售、行銷經驗的事務員、事務長等人才。

新北捷運公司總經理吳國濟表示，隨新北捷運經營路線不斷增加，公司也積極朝向多元發展，除了捷運本業經營、廣告等副業收入外，目前正辦理大車站計畫推出全新服務，該計畫以現有車站作為改造基礎滿足旅客通行所衍生民生需求，並銷售新北捷自有商品，有效利用空間外更能為公司增加收入。

新北市議員鄭宇恩指出，新北捷運公司未來若朝多角化經營，若是以開源為目標縱然立意甚佳，但車站及軌道營運與零售業仍有專業上的差異，盼捷運公司做好明確分工，在人力編制上以運輸服務為優先。相信沒有人希望看見未來若車站發生緊急狀況，站務人員得一邊結帳、一邊引導乘客疏散的狀況。

新北市議員黃心華表示，從其他捷運系統的營運歷史來看，當捷運佈設里程路線及涵蓋範圍增加，就越來越難從軌道本業獲取收益，因此努力開拓業外收益變成非常重要經驗手段。捷運公司為因應虧損危機，主動召募零售人員開發各據點販售業務，是新的嘗試應給予鼓勵。但近年電子商務蓬勃，對傳統零售業造成很大衝擊，捷運公司用自營方式開拓商機，應對於販售樣態和管理用心規劃，邀請專家事前指導才不會事倍功半讓成效打折。