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林郁婷打金牌戰 新北巿政大廳再開「夜間加油站」跨海聲援
我國女子拳擊好手林郁婷將於8月11日凌晨3點30分，巴黎奧運拳擊57公斤級金牌戰對上波蘭選手，新北市體育局表示，將在市府1樓大廳辦理「奪金加油直播派對」，發送免費金牌餐點，邀請民眾、粉絲一起跨海為郁婷加油，見證榮耀時刻。
新北市長侯友宜表示，林郁婷是新北的女兒，一路走來非常辛苦，面對外界壓力奮戰到底，站上世界最頂級運動賽場，毫無害怕，任何阻礙都阻擋不了她奮戰拿到金牌的決心。邀請大家8月11日凌晨3點半到新北市政府挺郁婷拿金牌，讓全世界看見台灣囡仔堅毅不拔、勇者無懼的運動家精神。
體育局表示，林郁婷曾在拳擊亞洲錦標賽、世界錦標賽和杭州亞運拿下金牌，再加上這面奧運金牌，就完成「金牌大滿貫」里程碑。
體育局補充，周日凌晨3點30分在新北市政府1樓大廳的「奪金加油直播派對」，凌晨2時30分開放進場，發送免費金牌餐點、樂事洋芋片，歡迎粉絲民眾自備應援小物，搭配現場滿滿應援道具，全台最強應援派對就在新北市政府。
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