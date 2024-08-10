北市要在士林市場試辦「良心水果攤」 民眾：只求別帶頭哄抬物價

台北士林夜市頻傳水果攤哄抬價格，損傷觀光形象，韓星朴信惠4月就曾遇到芒果半台斤100元、1顆要價300元而買不下手。市府為此將於9月起在士林市場試辦3個月「良心水果攤」，議員要求市府做好宣傳，不要功虧一簣。攤商說，颱風過後，水果漲價是要怎麼賣，市場處應補助；民眾則不奢望能便宜多少，只求不要帶頭哄抬物價就好。

議員林延鳳指出，士林夜市「黑心水果攤」時有所聞，因此她提出「良心水果攤」概念，由市場處、北農等單位舉辦示範攤位，提供兼顧合理價位與品質的水果，盼透過市場機制確保消費者權益，也讓不肖業者知難而退；經她爭取，市場處願於下月起試辦「良心水果攤」，她建議應設在遊客易達之處，也籲攜手觀傳局加強宣傳。

市場處回應，計畫將於9月1日起在台北市公有士林市場入口處前方廣場試辦「良心水果攤」，為期3個月，目前規畫由士林市場早市水果攤商支援，販售兼顧合理價位與優良品質的現切水果，營業時間配合晚市時間下午5點30分至晚間11點，後續再視營業狀況及推廣效果滾動式調整營業時間。

市場處說，此次特別邀請士林市場自治會、士林市場攤商共襄盛舉，期待為消費者謀取更大福利；觀傳局後續配合市場處在相關管道宣傳露出。

在地攤商坦言，颱風過後，蔬菜、水果都漲價，成本貴成這樣要怎麼賣？市場處應該要補助，否則攤商幫忙賣，沒有資源挹注，總不能要他們犧牲去吸收損失。他認為，良心水果攤只是市場處應付議員而已，建議要賣還是等水果價格便宜點再試辦。

民眾吳先生表示，這周去士林夜市內沒看到現切水果攤，想要吃還找不到可以買。但他認為，夜市租金貴，水果有分產期，業者現切還得削皮、去籽，甚至冷藏、吸收報廢品成本，「有可能多良心？」吳先生不奢望「良心水果攤」能便宜多少，只求不要帶頭哄抬物價就好。