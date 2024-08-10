北海潮與火登場驚呼連連 侯友宜邀民眾體驗光影藝術美

新北市政府舉辦「北海夜金閃閃-2024北海潮與火」活動，昨晚起登場，至9月1日，市長侯友宜昨前往金山中角灣衝浪基地出席開幕儀式，精采表演民眾驚呼連連，點亮青春山海線，邀民眾體驗光影藝術之美。

侯友宜說，去年的活動獲得國內外多項大獎，包含倫敦設計白金獎與美國繆思創意金獎等國際獎項肯定，讓「北海潮與火」成為具國際能見度的重要活動，今年特別採中角灣國際衝浪基地及中山溫泉公園雙主場模式。

昨晚知名火舞團「即將成真」以嶄新舞碼《焰舞潮聲-金燦彼岸》為活動揭開序幕，中角灣帶來火舞表演與青農火BBQ派對，中山溫泉公園則推出「仲夏．星光影院」。

今年展出3組藝術裝置作品，包含位於中角灣國際衝浪基地，由即將成真火舞團火舞藝術家–劉育昇親手創作的〈ANTISPIN〉；還有3D電腦動畫設計師徐志銘老師透過光雕投影於中山溫泉公園展出的作品〈重現金包里慈護宮〉；另外，台藝術大雕塑學系陳右昇老師的〈番薯仔〉，則讓遊客可一窺藝術家們對金山在地意象的呈現。

現場觀眾欣賞完火舞演出後，還可享用天然健康食材的青農火BBQ派對，每梯次開放100人參加，歡迎大家透過活動官網報名。