游淑慧曝柯文哲簽文、指示京華城案 民眾黨駁斥

中央社／ 台北9日電
北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片
北市議員游淑慧。圖／聯合報系資料照片

國民黨北市議員游淑慧指出，京華城容積案，前台北市長柯文哲曾轉1封陳情信交辦單、2份公文、3次會議親自指示。民眾黨發言人戴于文對此表示，柯文哲只是轉交陳情案。

台北市議會京華城案調查小組召集人、國民黨議員游淑慧今天在臉書（Facebook）發文指出，調查期間閱覽10幾冊文件紀錄後，發現詭異之處。

她說，包含府外委員有意見且不在少數卻遭忽略、府內官員集體噤聲，一反過去對京華城案態度，柯文哲對單一財團個案參與太多。

游淑慧指出，不只是柯文哲之前稱轉送1封陳情信，也不是其他議員曾發現2份關鍵公文親簽，有3次會議是由柯文哲親自指示。

她表示，第1次會議指示在民國109年3月10日，主題為針對京華城容積爭議案，市長裁示陳情人把訴求方案送都發局，提都委會研議。

游淑慧指出，這是讓此案可跳過正常程序、進入都委會研議的關鍵指示，也是都委會罕見為私人自提開發案研議個案。

她說，第2次會議裁示在110年4月21日，市長裁示都發局擔任PM（專案經理），京華城送件後，盡速積極協助辦理，並向議員說明進度。

游淑慧表示，當京華城自提容積獎勵案，進入都委會討論後，引發多名府外委員質疑不安，時任副市長彭振聲只好另成立專家會議、單獨拉出討論，但專家會議仍有多名委員持續表達質疑。

她說，第3次會議裁示在110年8月10日，市長裁示由彭振聲擔任PM，業主送資料及相關說明後，協助盡速提都委會審議，並依審議結果辦理。同年9月9日在都委會783次會議就火速通過京華城所提20%容積獎勵案。

游淑慧表示，後來議會在調查過程，曾問北市府官員，對換取京華城容積獎勵承諾義務，當時有無先估價及評估對價性，官員坦承未事先評估，理由是長官交代盡速辦理。當8年市長，連親批公文指示都不認帳，這不是公開透明而是無賴。

此外，游淑慧在另一篇臉書發文提到，京華城案取得龐大容積獎勵不容易，因過程及技術很複雜，連市民可能看不懂也無從關心。

她說，此案表面是業者依都市計畫法自提，但弔詭的是從提案、成案到審案都有前市府團隊介入協助，最後才能關關難過、關關過。

游淑慧表示，依台北市都委會109年12月24日第775次審議京華城容積案會議紀錄，委員提到申請者提案是與市府研議，即便這樣，仍引來府外委員的學者不滿，時任都委會委員曾光宗是首名發言委員，後來市府就未再續聘。

她說，都委會府外委員質疑此案不只1人，但當時都未被尊重，柯文哲現在卻推給都委會並指為共識決，認為這叫做「吃豆腐共識」。

對此，戴于文表示，游淑慧的質疑沒有新論點，柯文哲只是轉交陳情案，游淑慧就是拿著過去皆已在調查小組中釐清的過程，把專案小組、審議規程再加油添醋反芻，如同連續劇的編劇天天上演。

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