遭指部分犯罪熱點周圍沒監視器 新北：逐年增設

審計報告指出，新北112年度監視器管理維護經費預算共新台幣6億餘元，但部分犯罪熱點周圍沒有監視器。警察局表示，已規劃逐年新增監視器，以當地派出所提出治安熱點優先裝設。

審計部新北市審計處報告指出，新北市政府警察局為建構新北市安全防護網，建置及租賃監視器，於民國106年12月訂定「新北市政府警察局治安監視錄影系統設置管理維護執行計畫」。

審計報告表示，截至112年底，警察局列管警用監視器共2萬8624具，112年度編列警用監視器管理維護經費預算6億628萬餘元，含中央補助款2億2600萬元。

審計報告指出，以警用及列管民間監視器設置地點為中心環域50公尺範圍為有效涵蓋區域分析，其中有3個行政區的7個鄰近區域發生超過4件刑案，卻未落在警用及民間監視器有效涵蓋區域。

此外，110至112年度新北市運用警用監視器協助查獲刑案件數雖有增加，但查獲率略有下降。

對此，新北市警察局表示，因資源有限且新北幅員遼闊，監視器難以全面涵蓋每一巷弄，但犯罪不會憑空發生，一定有作案及逃逸路線，警察局監視器設置地點除以重要交通要道為主，更會會同當地派出所、里長等會勘評估設置地點。

警察局指出，112年至116年已規劃逐年新增共3254具監視器，新增位置由當地派出所提出治安熱點優先裝設，並滾動式檢討，必要時也可進行調整或遷移。

警察局表示，監視器雖為破案利器，但不是所有刑事案件都可藉監視器破獲，例如網路犯罪、販毒都需運用科技犯罪偵查、通訊監察等其他手法偵破，警局將不斷引進新興偵查技巧與工具，監視器部分也規劃逐年新增，以提供員警偵查利器。