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北市青年局大廳塗鴉 「無懼」、「Know Thyself」喊話青年

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
街頭塗鴉藝術家ASERK（左）以「無懼」與「Know Thyself」創作。圖／台北市青年局提供
街頭塗鴉藝術家ASERK（左）以「無懼」與「Know Thyself」創作。圖／台北市青年局提供

8月12日為國際青年日，台北市青年局今天舉辦「青春街力 藝起FUN」，由於台灣霹靂舞選手孫振出賽2024年巴黎奧運，活動也特別表演霹靂舞替他集氣加油。青年局說，預計9月陸續公告相關國際性展演、公開競技或大型會議等促成台灣青年國際交流。

活動現場邀請街舞學院「山丘街舞學院」及街頭塗鴉藝術家ASERK現場表演與講座。青年局長殷瑋表示，支持年輕人參與霹靂舞，不僅是為了助力孫振，更希望藉此推廣街頭文化，鼓勵年輕人探索自我、挑戰未來。

他強調，青年局希望陪伴青年探索職涯及生涯規劃的核心理念，並希望通過更 多國際交流活動，激發年輕人的創造力，活動不僅是一場才藝展示，更是跨國友誼與交流的慶典。

街頭塗鴉藝術家ASERK也到場進行塗鴉藝術短講，並在青年局一樓大廳即興創作，青年局說，ASERK作品深受1980年代美國塗鴉文化影響，巧妙地將中文字及英文字母轉化為多樣的視覺效果。ASERK介紹，這次以「無懼」與「Know Thyself」，旨在鼓勵青年勇敢面對世界的挑戰、認識自我。

台北市青年局舉辦「青春街力 藝起FUN」。圖／台北市青年局提供
台北市青年局舉辦「青春街力 藝起FUN」。圖／台北市青年局提供
活動現場表演霹靂舞，向奧運國手孫振集氣加油。圖／台北市青年局提供
活動現場表演霹靂舞，向奧運國手孫振集氣加油。圖／台北市青年局提供

巴黎奧運 年輕人 青年

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