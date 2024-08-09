北市青年局大廳塗鴉 「無懼」、「Know Thyself」喊話青年

8月12日為國際青年日，台北市青年局今天舉辦「青春街力 藝起FUN」，由於台灣霹靂舞選手孫振出賽2024年巴黎奧運，活動也特別表演霹靂舞替他集氣加油。青年局說，預計9月陸續公告相關國際性展演、公開競技或大型會議等促成台灣青年國際交流。

活動現場邀請街舞學院「山丘街舞學院」及街頭塗鴉藝術家ASERK現場表演與講座。青年局長殷瑋表示，支持年輕人參與霹靂舞，不僅是為了助力孫振，更希望藉此推廣街頭文化，鼓勵年輕人探索自我、挑戰未來。

他強調，青年局希望陪伴青年探索職涯及生涯規劃的核心理念，並希望通過更 多國際交流活動，激發年輕人的創造力，活動不僅是一場才藝展示，更是跨國友誼與交流的慶典。