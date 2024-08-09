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台北大巨蛋10月國慶晚會辦得成？ 消安驗證結果今出爐

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北大巨蛋10月能否舉辦國慶晚會受矚。本報系資料照／記者許正宏攝影
台北大巨蛋10月能否舉辦國慶晚會受矚。本報系資料照／記者許正宏攝影

台北大巨蛋10月能否舉辦國慶晚會受矚，遠雄將自衛消防編組計畫送給財團法人消防安全中心基金會，7月30日已完成消安驗證演練。消安基金會執行長陳文龍今證實，自衛消防編組驗證結果報告書出爐，今已送各委員審閱，待定稿函給遠雄，遠雄再送至北市建管處核定，未來大巨蛋若辦非體育活動，就有此模式可依循。

陳文龍說，大巨蛋球場層約1.5萬人、其他4萬多人，全場共5萬5575人；自衛消防編組計畫是由91人分工的行動模組，依照當時演練位置，避難引導人員須花多少時間到達位置，執行滅火、報警、避難引導、控制電梯和門等分工任務。 

他指出，此次演練以活動滿場為基準，煙塵下降的性能評定約50分鐘，91位避難引導人員須於17分鐘內完成疏散任務，即算合格；從待命點到任務點、在任務點去做避難引導，花費最長時間者為652秒。

陳文龍指出，消安基金會此次演練動員台北、新北、桃園等地共55位消防設備士、師到場紀錄，發現有人哨子沒吹好等動作不熟練，這些紀錄資料都有放入報告書，建議動作須加強訓練。

他說，整體演練狀況不錯，報告書將據實呈現，包含91人在哪待命，從火災發生到待命點花多久時間引導完畢，再去看台巡視等其他作為，透過紀錄可讓北市府了解，遠雄的計畫經過消安基金會監督、查驗，看起來還是可行。

陳文龍說，此次要求遠雄按照自衛消防編組計畫演練，消安基金會查核是否可行，有無缺漏項目，未來即可按照此計畫進行；好處在於找出一個行動模式，遠雄與活動主辦方依此配置人力並訓練，每個編號人力應在何處、帶哪些裝備、要到哪、做什麼任務等，屆時就不會亂掉。

陳文龍表示，消安基金會從審查、預演到實際驗證，今天完成自衛消防編組驗證結果報告書，並送給委員審閱、提意見，後續待彙整委員意見並簽名定稿後，即將整份報告書函給遠雄，最快下周就能給遠雄。

至於後續期程，陳文龍表示，北市建管處對於大巨蛋使照註記，若要舉辦非體育活動，須符合建築技術規則127條或找第三方防火避難安全驗證，遠雄接下來將報告送至建管處，說明大巨蛋可辦非體育活動，解套使用執照的註記，就不會有用途不符的問題。

北市府 大巨蛋 體育

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