新北活化閒置校舍 鏡頭捕捉過程獲微電影展金獎

新北市府表示，新北市閒置校舍共18處，除瑞芳國小碩仁分班、大坪國小溪底分班規劃整修、施工外，其餘已活化為藝術教育等用途，部分案例拍攝影片獲台北金鵰微電影展金獎。

新北市府今天指出，少子女化使學生人數銳減，新北市教育局利用閒置教室或校園優先提供為專科教室、戶外教學區，或多元利用出租為公辦民營校區，可活絡教室使用率，也引進異業經營，收取租金充實財源以修繕教室。

教育局回應中央社記者詢問表示，新北市閒置校舍共18處，除瑞芳國小碩仁分班、大坪國小溪底分班還在規劃整修、施工外，其餘已活化為藝術教育、實驗教育、英速魔法學院、銀髮俱樂部、社區發展中心、地方創生發展基地。

教育局指出，這些重新賦予在地生命力的案例拍攝影片獲第8屆台北金鵰微電影展「最佳社會共融微電影金獎」及最佳網路人氣獎季軍，今天在亞太永續博覽會獲頒獎。

教育局表示，石門區乾華國小草里分班標租提供陶藝家章格銘活化為距離海邊不遠的白日夢咖啡館，成為偏鄉藝術教育基地、文青聚集所，甚至辦藝術家聯展，更發展石門地區產業。

另外，平溪國小東勢分班於民國92年裁撤，由紫東社區發展協會承租轉型為青銀共創基地，協助推動在地農產品、學校環境教育、復育螢火蟲及銀髮教育，成為地方社區產業及情感鏈結的發展中心，更獲得金牌農村獎。

另外，坪林國小闊瀨分校則成為英速魔法學院，讓學童體驗全英語浸潤式營隊。

教育局工程科長蘇柏宇表示，參賽的影片透過關鍵人物及舊照片的故事鋪陳，呈現活化歷程及如何牽動在地情感、延續教育意涵及帶動地方產業發展，創造教育新價值。

蘇柏宇指出，為讓有熱情理想的經營者能持續投入資源，教育局透過現有法規，維持硬體建設長期租約，讓經營者安心維運、自給自足，並回饋地方藝術、雙語、生態教育，以凝聚偏鄉在地認同及向心力。