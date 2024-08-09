中山商圈遭檢舉 北市：店家加入連署可納管評點

台北市南西心中山商圈大量店家遭檢舉違反土管條例，台北市都發局今天指出，放寬民國109年後不符土管附條件的商家，可加入2個商圈組織發起連署，後續將納管為評點制。

台北市南西商圈於前台北市長柯文哲任內推動心中山線形公園改造計畫，範圍在台北捷運中山站至雙連站間及南京西路等區域。

台北市都市發展局自今年4月間接獲民眾多次檢舉附近商家未符合土地使用分區，經商業處稽查通報多數商家營業態樣為飲料店業及餐館業，未符「第四種住宅區」需臨接8公尺道路寬度的土地使用分區管制自治條例規定。

都發局5月底對建物使用人寄行政指導函，限2個月內改善，共通知74家店家，包含赤峰街商圈44家、中山南西商圈30家，引發店家自危，擔憂讓商圈巷弄特色消失。

由居民、房東、店家組成台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會籌備處於7月間宣布組協會，提出盼市府推動都市計畫個案檢討等3項訴求。

都發局今天發布新聞資料指出，為協助輔導南西心中山及赤峰街商圈合法化發展，研議放寬處理109年以後不符土地使用管制附條件允許使用條件的商家，允許加入2商圈組織，且經連署後並辦理社區參與及取得共識，就可納管為評點制。

不過，因109年起實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」預審機制，建議商家先了解設立地點是否合法；若商家經被檢舉及稽查或複查違規，會依第1階段裁罰新台幣6萬元，才可再被納管為評點制。

都發局指出，商家被納管評點制後，應避免噪音、油煙、垃圾等外部影響附近住戶，若遭環保局、衛生局稽查1年內有累計記點3次，會再依違反都市計畫法裁罰。

都發局表示，其實在107年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，有考量赤峰街漸有商業活動，曾探詢地方並納入檢討，但當時地方顧慮商業活動會影響消防安全及居住品質，因此未達共識，仍維持現有土地使用分區。

都發局指出，盼商圈組織盡速透過社區參與與在地居民溝通，若與地方取得共識，將納入都市計畫通盤檢討作業。

2個商圈組織，分別是台北市心中山巷弄好生活商圈發展協會籌備處、台北市赤峰商圈永續發展協會。