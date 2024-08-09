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代理教師職前年資不採計是違憲 新北：尊重判決

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
「代理教師敘薪案」聲請人張凱翔。圖／聯合報系資料照
「代理教師敘薪案」聲請人張凱翔。圖／聯合報系資料照

曾擔任華僑高中、石碇高中代理教師的張凱翔，2017年獲中和高中聘任為代理教師，但因中和高中不採計先前他任教2年的年資，憲法法庭今判教師法合憲，但新北市政府2011年11月23日修正發布的「新北市立高中職及國民中小學兼任代課及代理教師聘任補充規定」部分違憲，1年內失效。新北市教育局表示，尊重判決，後續依憲法法庭判決意旨及教育部規定，修正代理教師權益相關事宜。

教育局表示，憲法法庭判決理由指出，中小學合格代理教師之職前年資提敘事項具全國一致性，應由中央立法統一規定。有關代理教師敘薪，新北市將依憲法法庭判決及教育部辦法，儘速重新檢視新北規定，並配合中央修法內容進一步修正，維護代理教師權益相關事宜。

教育局表示，面對少子化及超額教師等問題，教育局積極維護代理教師權益制定相關政策及配套措施。2023年起率中央先提供代理教師12個月的完整聘期，每年需增加籌編4億元人事經費，以積極維護代理教師權益。

教育局表示，除因疫情影響，每年均辦理教師甄選，近年每年教甄開缺數破千，為教育人力投注新血。教育局強調，不論教師身分為何，均在引領學生學習及發展上居重要角色，新北市重視教師相關權益並依法令予以保障，持續提升教育品質。

針對未來代理教師年資採計所需負擔的人事費用如何因應，教育局表示，人事費用除市府相關經費編列支用外，惟代理教師議題涉及全國性，其聘期、待遇及福利涉及全國22縣市一致性規範，新增費用不足部分，將持續向中央爭取經費補助，請中央對各地方財源規畫，以因應需求。

代理教師 教育局

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影／代理教師職前年資不採計 憲法法庭判違憲

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