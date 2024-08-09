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淡水植栽藝術 鹿角蕨成為另類的宅經濟

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區隱身在淡金路旁的小巷中，也有一座佔地千坪的鹿角蕨溫室基地-晴花鹿苑，裡面有上千珠的鹿角蕨。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區隱身在淡金路旁的小巷中，也有一座佔地千坪的鹿角蕨溫室基地-晴花鹿苑，裡面有上千珠的鹿角蕨。 圖／紅樹林有線電視提供

在台灣掀起了一股「養鹿」風潮，不是養動物，而是名為鹿角蕨的一種室內景觀植物，在新北市淡水區隱身在淡金路旁的小巷中，也有一座佔地千坪的鹿角蕨溫室基地-晴花鹿苑，裡面有上千珠的鹿角蕨，而會之所以會這麼流行，還有一個原因，就是鹿角蕨所帶來的經濟價值，從200元到20萬元，甚至上百萬，也在植物圈形成一股養鹿挖綠金風潮。

晴花鹿苑公關王音筑表示，鹿角蕨是一種壁掛式的植物，從最早只有18種原生種，經過許多的新交種所培育出上千種的鹿角蕨，形成不同各式各樣的形態，也衍伸出不一樣的觀賞價值。另外鹿角蕨就像是一幅觀賞畫作，選用不同的底板來呈現植栽的藝術美感。

公關王音筑指出，鹿角蕨是一種非常好入手，也可以養成高價值的植栽，而這也是現在許多玩家所培育的樂趣所在。此外鹿角蕨與一般的蕨類生長環境不太一樣，適合乾濕循環的環境，在通風有光線，適時給予水份，就可以成長的非常健康。

王音筑表示，受歡迎的鹿角蕨有三大特點，要小要白再來葉冠高大也是很有特色，特殊形態，尤其獲得年輕人的喜愛，而晴花鹿苑將鹿角蕨，結合日式藝術，成為不一樣的藝術植栽，期盼打造不同的景觀植栽氣氛。另外很多入坑的玩家，在自家的陽台或冷氣房內培育鹿角蕨，再透過網路銷售，就變成了斜槓副業，也讓這門植栽經濟學，成為另類的宅經濟。

淡水

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