汐科火車站增出口停工4個月 立委廖先翔促復工

觀天下

汐科火車站增設出口暨站體改善工程在去年底開工，不過，工程卻嚴重延宕，根據了解，在月台部分的施工，因為，月台太窄只有1.5米，沒辦法架設施工圍籬，導致從今年4月中旬就一直停工到現在，所以，立委廖先翔辦理會勘，要求一個月提出應變方案，儘快復工。

立法委員廖先翔指出，汐科火車站因為非常的長，所以，在去年11月的時候，鐵道局就有辦一個工程的開工，要在中間增設一個出入口，就是從中間的樓梯下去，讓旅客進出能夠更方便更安全，但是，經過民眾上網定期的追蹤進度的時候，發現原定現在的工程進度，應該要到20%左右，但目前的工程進度卻不到10%，進度嚴重的落後，難免讓人懷疑，這個選前動工、選後停工這樣的一個情況，所以，所以，特地邀請鐵道局跟台鐵工司來現場會勘了解一下，工程到底遇到了什麼困難、有什麼需要協調的，面對面來溝通好，讓工程能夠順利進行下去。

廖先翔表示，廠商因為遇到施工的困難，大概在4月中的時候，就已經先跟鐵道局申請停工，導致這段期間大家都沒有看到相關的一個進度，之後要等廠商，他們的解決方案出來，再申請復工，而在現場討論後，大約有了初步的一個方向，就是每一個樓梯分開施工，不要一次全部圍起來，同時在圍起來、在比較窄的一邊，派保全人員在現場，有車經過的時候，做一個管制，用人員管控的方式，讓旅客在比較寬敞的一側經過，保持火車經過時的安全，也要求相關的單位，在一個月內要再召集完會議，並且討論出結論，盡快讓工程復工。