汐止王母救世宮愛心滿滿 捐20萬元助弱勢家庭

每年都會捐白米、生活物資關心弱勢的汐止區王母救世宮，為了回饋地方鄉親，今年則是捐了20萬元給汐止區公所，讓區公所在訪視低收及中收入戶時，可以分送給需要幫助的人，希望讓弱勢家庭都能感受到社會的溫暖。

今(9)日在王母救世宮舉辦的捐贈儀式上，由汐止區長林慶豐代表受贈，公所也頒發感謝狀表示感謝，接下來公所會安排訪視區內的低收及中低收入戶，除了關懷，也會發送給需要的家庭，當天包括保長里長賴宗福及長安里長楊清風兩位里長都到場，他們也很感謝王母救世宮長期關心地方弱勢。

汐止區長林慶豐表示，個我們保長裡的王母就是工常請秉持這個王母的一個宗旨就是在關懷弱勢然後再關懷小朋友這方面著力很多，這次我們就跟區公所合作針對我們整個汐止區的一千多的中低收入戶我們就有發放關懷金那這次總共贊助了我們的區公所大概有200000，那接下來我們汐止區的若是人口慢慢的就會收到我們的一些關懷機那也希望說我們王母的這個宗旨能持續在我們的汐止發揚光大

汐止王母救世宮主黃英敏說，這次跟汐止區公所配合，關心汐止有一千多戶的需要關懷的里民，很開心有這樣的機會，一直以來母娘秉持著關懷弱勢助人，這次微薄的心意，希望讓弱勢家庭都感受到社會的溫暖。

汐止區長林慶豐表示，感謝王母救世宮捐贈全聯禮券20萬元，給本區低收/中低收入戶，本區低收/中低收入戶需要訪視的有1,010件。透過里幹事訪視的機會，關懷弱勢民眾，由公所主動出擊，了解家庭狀況，提供社會福利資訊，予以協助，很感謝王母救世宮對一直以來對公所的支持，之前也曾多次捐贈普渡箱、民生物資、棉被給本區的弱勢族群，對本區弱勢民眾的關懷不遺餘力。