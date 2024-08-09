快訊

核三廠1號機重啟希望渺茫 台電董事長揭背後原因

用電大戶供電限制第一槍！桃園以北設大型數據中心 台電一律不核准

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止王母救世宮愛心滿滿 捐20萬元助弱勢家庭

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區王母救世宮捐20萬元給區公所，讓區公所在訪視時，可以協助弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區王母救世宮捐20萬元給區公所，讓區公所在訪視時，可以協助弱勢家庭。 圖／觀天下有線電視提供

每年都會捐白米、生活物資關心弱勢的汐止區王母救世宮，為了回饋地方鄉親，今年則是捐了20萬元給汐止區公所，讓區公所在訪視低收及中收入戶時，可以分送給需要幫助的人，希望讓弱勢家庭都能感受到社會的溫暖。

今(9)日在王母救世宮舉辦的捐贈儀式上，由汐止區長林慶豐代表受贈，公所也頒發感謝狀表示感謝，接下來公所會安排訪視區內的低收及中低收入戶，除了關懷，也會發送給需要的家庭，當天包括保長里長賴宗福及長安里長楊清風兩位里長都到場，他們也很感謝王母救世宮長期關心地方弱勢。

汐止區長林慶豐表示，個我們保長裡的王母就是工常請秉持這個王母的一個宗旨就是在關懷弱勢然後再關懷小朋友這方面著力很多，這次我們就跟區公所合作針對我們整個汐止區的一千多的中低收入戶我們就有發放關懷金那這次總共贊助了我們的區公所大概有200000，那接下來我們汐止區的若是人口慢慢的就會收到我們的一些關懷機那也希望說我們王母的這個宗旨能持續在我們的汐止發揚光大

汐止王母救世宮主黃英敏說，這次跟汐止區公所配合，關心汐止有一千多戶的需要關懷的里民，很開心有這樣的機會，一直以來母娘秉持著關懷弱勢助人，這次微薄的心意，希望讓弱勢家庭都感受到社會的溫暖。

汐止區長林慶豐表示，感謝王母救世宮捐贈全聯禮券20萬元，給本區低收/中低收入戶，本區低收/中低收入戶需要訪視的有1,010件。透過里幹事訪視的機會，關懷弱勢民眾，由公所主動出擊，了解家庭狀況，提供社會福利資訊，予以協助，很感謝王母救世宮對一直以來對公所的支持，之前也曾多次捐贈普渡箱、民生物資、棉被給本區的弱勢族群，對本區弱勢民眾的關懷不遺餘力。

低收入戶 弱勢家庭 汐止

延伸閱讀

汐止茄苳里銀髮據點動健康 96歲長輩來運動

新住民協會動健康 汐止興福里長輩歡度爸爸節

防止機車亂闖 汐止新長安橋下步道科技執法

服務熱情不變 新北議員張錦豪服務處搬新家

相關新聞

遭指部分犯罪熱點周圍沒監視器 新北：逐年增設

審計報告指出，新北112年度監視器管理維護經費預算共新台幣6億餘元，但部分犯罪熱點周圍沒有監視器。警察局表示，已規劃逐年...

台北大巨蛋10月國慶晚會辦得成？ 消安驗證結果今出爐

台北大巨蛋10月能否舉辦國慶晚會受矚，遠雄將自衛消防編組計畫送給財團法人消防安全中心基金會，7月30日已完成消安驗證演練...

平溪天燈館前側溝飄惡臭 公所開挖進行改善

獨特造型的平溪區電子天燈館是菁桐小鎮的地標，是不少國內外的遊客來到平溪必造訪的景點之一，不過在館前的側溝卻因為飄來陣陣惡臭，有損地方觀光形象，對此，平溪區公所也開挖了解進行改善，今(9)日平溪區長李天民和菁桐里里長胡秀金就到現場關心目前改善情形。

汐止王母救世宮愛心滿滿 捐20萬元助弱勢家庭

每年都會捐白米、生活物資關心弱勢的汐止區王母救世宮，為了回饋地方鄉親，今年則是捐了20萬元給汐止區公所，讓區公所在訪視低收及中收入戶時，可以分送給需要幫助的人，希望讓弱勢家庭都能感受到社會的溫暖。

汐科火車站增出口停工4個月 立委廖先翔促復工

汐科火車站增設出口暨站體改善工程在去年底開工，不過，工程卻嚴重延宕，根據了解，在月台部分的施工，因為，月台太窄只有1.5米，沒辦法架設施工圍籬，導致從今年4月中旬就一直停工到現在，所以，立委廖先翔辦理會勘，要求一個月提出應變方案，儘快復工。

淡水植栽藝術 鹿角蕨成為另類的宅經濟

在台灣掀起了一股「養鹿」風潮，不是養動物，而是名為鹿角蕨的一種室內景觀植物，在新北市淡水區隱身在淡金路旁的小巷中，也有一座佔地千坪的鹿角蕨溫室基地-晴花鹿苑，裡面有上千珠的鹿角蕨，而會之所以會這麼流行，還有一個原因，就是鹿角蕨所帶來的經濟價值，從200元到20萬元，甚至上百萬，也在植物圈形成一股養鹿挖綠金風潮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。