中山商圈遭檢舉有解？ 北市放寬條件允納管評點這些商家

北市赤峰、南西心中山商圈不少店家遭檢舉，違反台北市土地使用分區管制自治條例，恐面臨停業，當地先前盼市府以「專案、專簽」處理，市府允諾跨局處會議綜合評估。北市都發局今表示，允許2020年以後不符土管條件的商家加入連署納管評點，凡參與由2個商圈管理組織發起連署程序，將可納入評點制度，就能現況保留。

依據「台北市政府處理商圈內住宅區違反都市計畫法第79條第1項裁處作業原則」規定，2020年前已設立的商家需達50間以上提出連署文件，符合規定者可採用評點方式暫緩裁罰，但赤峰、南西心中山商圈部分商家設置時間為2020年以後，先前遭人檢舉違反土管條例，因此當地店家、居民及房東組成協會向市府表達訴求。

都發局今表示，市府為協助輔導商圈朝合法化發展，針對2020年以後不符土地使用管制附條件允許使用條件的商家，研擬處理作業原則，「允許加入連署納管評點。」

但都發局說，市府2002年起實施「商業或公司登記全面審查土地使用及建築法令相關規定」的預審機制，商家可事先了解設立地點合法與否，因此基於公平原則，商家若經檢舉及稽查或複查有違規者，仍應裁罰至第1階段6萬元罰鍰，另所有商家都應同步辦理社區參與，取得地區共識後，政府予以納管評點。

都發局指出，按社區參與流程，應在連署後，由商圈組織提出使用計畫書，說明對社區影響的相關因應措施並向市府申請，商業處將協助辦理。

都發局表示，市府2018年辦理大同區都市計畫通盤檢討時，考量赤峰街逐漸有商業活動聚集，曾探詢地方意見並納入研究檢討，但當時地方民眾對於商業活動所產生的消防安全及影響居住品質仍有顧慮，因此該計畫在地區未有達成共識下，維持現有使用分區。

都發局說，市府衷心期盼商圈組織盡速透過社區參與，與在地居民溝通，倘地方獲具共識，市府將納入都市計畫通盤檢討作業。