平溪天燈館前側溝飄惡臭 公所開挖進行改善

獨特造型的平溪區電子天燈館是菁桐小鎮的地標，是不少國內外的遊客來到平溪必造訪的景點之一，不過在館前的側溝卻因為飄來陣陣惡臭，有損地方觀光形象，對此，平溪區公所也開挖了解進行改善，今(9)日平溪區長李天民和菁桐里里長胡秀金就到現場關心目前改善情形。

菁桐里里長胡秀金說，生活品質優劣取決於居住環境衛生，在天燈館前的側溝因長期有惡臭產生，讓住戶和遊客都不堪其擾，感謝區公所進行改善，相信完工後一定有所改善，讓民眾有感。

平溪區長李天民表示，經由當地里長反映，天燈館前的側溝時常飄散惡臭，隨即開挖找原因，經查發現是廢水淤積導致，因此也進行改善，除了進行溝底和洩水坡度的改善，在將汙水管延長至附近陰井來排放，可以讓雨水和污水分開排放，改善惡臭及排水不良的情形，讓民眾居住品質有保障，提升地方的觀光形象。