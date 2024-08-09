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代理教師敘薪遭判違憲 新北：依教育部規定修正

中央社／ 新北9日電

張姓代理教師不滿任職的學校不採計過去2年代理教師的年資，只以學歷敘薪，聲請釋憲；憲法法庭今天判決違憲。新北教育局說，尊重判決，將依判決及教育部規定修正相關事宜。

新北市教育局說，憲法法庭判決理由指出，中小學合格代理教師之職前年資提敘事項，具全國一致性，應由中央立法統一規定。

教育局下午回應中央社記者詢問表示，對代理教師敘薪，將依法庭決議及教育部辦法，儘速重新檢視新北市規定，並配合中央修法內容進一步修正，維護代理教師權益。

教育局說，面對少子化及超額教師等問題，教育局112年起提供代理教師12個月的完整聘期，每年需增加籌編新台幣4億元人事經費。

新北教育局說，除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，每年都辦理教師甄選，近年開缺數破千，不論教師身分為何，對引領學生學習及發展，都是重要角色，新北市對教師權益依法令保障。

張男於今年3月憲法法庭言詞辯論庭時，接受媒體聯訪指出，如果新北市教育局採計他過去的年資敘薪，累積到現在，他的月薪將相差新台幣6000多元。大多數代理教師對此不敢提出救濟程序，是因為擔心下一年拿不到聘書，但並不代表沒有違憲、侵害人權的問題。

新北市立新北高中、汐止秀峰高中，也因為與張男的敘薪案，被張男向台北高等行政法院提出行政訴訟，不過，都被法庭裁定於憲法法庭審查案終結前，停止訴訟程序。

代理教師 教育局

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