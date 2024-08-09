沒有父親節的「另類老爸」用心維護6000盞路燈
8月8日父親節，許多爸爸會盡快完成工作，甚至休假一天，與家人兒女共渡這個屬於爸爸的節日。然而臺北市工務局公園路燈工程管理處就有一位人稱「愛燈如子」的另類爸爸。
臺北市工務局公園路燈工程管理處路燈工程隊管理員李再成表示，從事這份工作已經有17年。回想當初太太臨盆的時候，比預產期早了幾天，沒有請假陪產。「但是這17年來，維護路燈我一天都沒缺席。」負責的區域內共計6,000餘盞路燈，「但是我對待每一盞路燈，都一樣關心、盡責，像對待兒女一樣，是個公平的老爸。」
李七郎隊長表示，李員轄管的範圍是萬華區艋舺大道以北，中華路一段以西，忠孝西路二段以南，環河南路一段以東的區域，總計6,000餘盞，同仁戲稱他「愛燈如子」，絕對當之無愧。
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