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影／永和國光路積水淹過半個輪胎 民眾怨：逢雨必淹

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市永和今天下午下起雷陣雨，導致國光路49巷一帶有積水狀況，有民眾抱怨「每次下大雨國光路就淹水」。圖／王小姐授權提供
新北市永和今天下午下起雷陣雨，導致國光路49巷一帶有積水狀況，有民眾抱怨「每次下大雨國光路就淹水」。圖／王小姐授權提供

新北市永和今天下午下起雷陣雨，導致國光路49巷一帶有積水狀況，有民眾抱怨「每次下大雨國光路就淹水」，新北市水利局表示，該處道路低窪，周邊路面排水易匯流，後續會檢討排水效能。

王小姐今天下午在「我是永和人」FB社團貼出一段影片，她表示，今天中午狂風暴雨，救護車、消防車都出動，每當下大雨，國光路都會淹水。從影片中可看到，部分停在路邊的機車，至少半個輪胎都在水裡，還有民眾穿著雨衣走在水中。

有民眾表示，這裡逢雨必淹，但退得也快，相關排水工程都做好多次了。另有民眾說，每次突如其來的暴雨，都會讓這邊淹水。

水利局表示，今日午後大雨來的又急又快，永和降雨10分鐘雨量達21.5毫米，30分鐘累積雨量達50毫米，皆已超過排水設施保護標準，過大雨量導致永和區國光路49巷道路低窪路段積水，大雨減緩後於10分鐘已退水，退水後現場也立即檢查排水設施皆正常，因該處道路低窪，周邊路面排水易匯流，後續水利局及公所將持續觀察排水情形，並檢討更精進的排水效能。

永和區公所表示，下雨時公所立即派員到現場清理格柵的垃圾與落葉，讓水勢順利消退。

新北市永和今天下午下起雷陣雨，導致國光路49巷一帶有積水狀況，有民眾抱怨「每次下大雨國光路就淹水」。圖／王小姐授權提供
新北市永和今天下午下起雷陣雨，導致國光路49巷一帶有積水狀況，有民眾抱怨「每次下大雨國光路就淹水」。圖／王小姐授權提供
新北市永和今天下午下起雷陣雨，導致國光路49巷一帶有積水狀況，有民眾抱怨「每次下大雨國光路就淹水」。圖／王小姐授權提供
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永和 雨量

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