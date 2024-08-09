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聖榮宮卓氏家廟王爺聖誕 賴清德贈匾、林郁婷母共襄盛舉

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市鶯歌聖榮宮榮府昨王爺聖誕，鶯歌女兒林郁婷母親(中)也共襄盛舉。圖／卓冠廷辦公室提供
新北市鶯歌聖榮宮榮府昨王爺聖誕，鶯歌女兒林郁婷母親(中)也共襄盛舉。圖／卓冠廷辦公室提供

新北市鶯歌聖榮宮榮府昨王爺聖誕，由於該廟為卓氏家廟，行政院長卓榮泰及在地議員卓冠廷皆出席，近期超夯的鶯歌女兒林郁婷母親也共襄盛舉，議員卓冠廷表示，卓家代代人出錢、出地、出力，為祭祀榮府王爺共同信仰蓋起聖榮宮，賴清德總統來也致贈「弘德安民」匾額。

行政院長卓榮泰、議員卓冠廷等人，昨晚因鶯歌聖榮宮榮府王爺聖誕齊聚，卓冠廷表示，卓家家廟鶯歌聖榮宮榮府王爺聖誕，這特別日子秘書長林右昌也代表賴清德總統贈予「弘德安民」匾額，行政院長卓榮泰也蒞臨見證。說奧運拳擊好手林郁婷母親共襄盛舉。

卓冠廷說，台灣各姓氏宗親會多有會所、祭祀公會，卓家代代人出錢、出地、出力，為祭祀榮府王爺這個共同信仰，蓋起聖榮宮這間廟，是全台少有代代耕耘，讓自己在地方打拚更有底氣。

民進黨秘書長林右昌代表賴清德總統致贈「弘德安民」匾額。圖／卓冠廷辦公室提供
民進黨秘書長林右昌代表賴清德總統致贈「弘德安民」匾額。圖／卓冠廷辦公室提供

卓冠廷 議員

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