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七夕情人節到來 新北八里左岸點亮夢幻情緣
明天是七夕情人節，新北市高灘理處以夢幻情緣為主軸，於八里左岸增添許多璀璨的情人光雕，於明天牛郎織女相會的日子，點亮5座愛情主題光雕主題，遊客可體驗夜晚浪漫風情。
高灘處長張修銘表示，2024八里左岸光雕展除八里渡船頭至婚紗廣場間沿線有戀愛星光廊帶外，廣場上另設有6座主題光雕，其中5座以愛情為主題，5座愛情主題光雕主題，有黃色愛心和紅色緞帶結合成的禮物盒，象徵月老的紅線化作堅固的緞帶將彼此的愛情綁住，將美好愛情都收入心盒中。此外還有純白光雕馬車，帶著牛郎與織女一同踏上浪漫之旅，每一區的場景都表述著各種愛情真諦，期許民眾感受幸福滋味。
高灘處說明，八里左岸七夕情人節光雕展自明日展至113年10月13日，每日亮燈時間為晚上7點至10點。此外，17日起於八里左岸另有宇你相遇主題沙雕展，總共規劃有3大展區17座沙雕，同樣會配合夜間運用燈光營造展現星際旅行氛圍，帶領民眾走入宇宙中夢幻世界。
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