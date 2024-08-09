五泰林居民看這邊 下周一起超過6萬戶要停水

台灣自來水股份有限公司第二區管理處因辦理「大湳給水廠高壓電氣設備檢驗等六合一工程」施工停水，五股、泰山、林口區將陸續停水，水利局今比紹將安排13處臨時供水站及水車隨時待命供水。

林口全區將於下周一12日8時起至24時止停水計16小時、泰山五股部分地區12日8時起至13日2時止停水計18小時、泰山部分地區於12日8時起至13日7時止停水計23小時，停水戶數總計6萬668戶。周邊將設置13處臨時供水站及水車隨時待命。

水利局表示，因停水時間超過12小時，建議於停水前6小時完成儲水，避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用；此外，停水期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災，停水期間如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水。

13處臨時供水站位置：

1. 新北市林口區南勢二街154號(南勢市民活動中心)

2. 新北市林口區公園路46號(麗林國小)

3. 新北市林口區麗園一街6巷口(林口國宅郵局)

4. 新北市林口區自強三街(贊天宮)

5. 新北市林口區林口路237號(林口路竹林路口)

6. 新北市林口區仁愛路1段378號(林口區公所)

7. 新北市林口區仁愛路1段2號(師範大學)

8. 新北市林口區民權路165號(湖南市民活動中心)

9. 新北市林口區竹林路350號斜對面

10. 新北市泰山區大科路300號(大科里民活動中心)

11. 新北市泰山區泰林路3段22號(黎明技術學院)

12. 新北市五股區登林路81號(新加坡花園城堡)

13. 新北市五股區徳音里外寮路1號