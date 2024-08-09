侯友宜視察塭仔圳工程進度 民代呼籲別讓市長一直拿皮鞭

新泰塭仔圳地區地勢低窪，淹水問題長年困擾當地居民，塭仔圳重劃工程為解決此問題，在主要道路下設置排水箱涵，並在區內地勢最低北端公園用地內設置跨度四孔排水箱涵，新北市長侯友宜今並前往視察新開放的公兒三公園，議員李宇翔表示公兒三公園去年底就該開放延至今日，市長會來就像拿著皮鞭趕進度，別讓市長一直催。

新北市長侯友宜表示，塭仔圳地區400公頃早期容易積淹水，被稱作爛地，排水箱涵基礎工程相對重要。塭仔圳排水箱涵總長度將近29公里，可達到38個奧運國際標準游泳池排水量，也有12座的滯洪池。四孔排水箱涵跨度將近18米、高度達1.8米，可使新莊、泰山地區快速排水，讓貴子坑溪的雨水量增加，解決洪峰瞬間雨量帶來災害。

新北市長侯友宜今上午並視察公兒三公園，新北市地政局長汪禮國表示，為讓民眾盡早享受土地整體開發帶來的效益，公兒三公園列為優先施作項目，該公園是塭仔圳第一座完工公園，面積約1.37公頃，公園步道採用透水磚搭配紙模高壓透水工法，兼具承載力及透水性，園內植栽部分則是移植了102棵原本就生長在塭仔圳的小葉欖仁、台灣欒樹，並新種植95棵大花紫薇、青楓、香楠等樹種，隨四季變換各展風貌，同時也保留周邊社區流經公園的既有溝渠，並銜接至塭仔圳排水系統，降低區域淹水風險。

新北市議員李宇翔表示，塭仔圳土地重整開發已耗時多年，進度已經落後太多。他說，為避免極端氣候造成的強降雨導致未來可能的淹水情形發生，四孔排水箱涵是有必要設置的基礎建設。但公兒三公園原訂去年底完工，結果拖到現在才開放，公園上方也是空蕩蕩一片，沒有任何體健等設施，市長會來看的原因就是因地政局動作太慢，別讓市長像拿著皮鞭對地政局一直催進度。