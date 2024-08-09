須指定地點展延...北市敬老卡逾期麻煩多 社會局：確保權益

台北市敬老卡效期為6個月，若逾期連原本悠遊卡儲值金也會鎖卡，必須要到指定地點展延，北市議員認為，要增加展延管道，像是搭乘公車刷卡時，就能自動展延。台北市社會局回應，展延手續是為確保持卡人權益，針對與悠遊卡系統問題，涉及到改裝等，仍需要研議。

今年60多歲的詹先生碰到類似狀況，由於平時習慣騎機車去找朋友，但是夏日擔心午後雷雨改搭公車，想說拿出敬老卡使用，不料卡片逾期，就連原本悠遊卡的儲值金也無法使用，只得再從口袋硬湊足零錢投遞。

台北市議員秦慧珠表示，台北市敬老卡有效期限是半年，時間一到就得展延，否則連原本的悠遊卡功能、儲值金都會鎖卡無法使用，而且展延只能在四大超商、捷運站或區公所辦理，但展延不需要出示身分證件，特地跑到這些地點，對於長輩來說相當不便。

此外，她說，敬老卡逾期未展延，會連帶停用悠遊卡功能，無法使用卡內的儲值金，即便是自己的錢也不能使用，影響到使用者權益，尤其是敬老卡的出發點是要給長者福利與方便，不應該成為長者的困擾與麻煩。

秦慧珠認為，應該要增加展延渠道，可以在每輛公車上安裝設備，讓長輩在乘車時就能完成敬老卡的展延手續，不需要特別到特定地點。同時也應該將敬老卡和悠遊卡功能分開，確保萬一敬老卡逾期，原本卡片內的儲值金能正常使用。

社會局表示，展延作業是需要確認持卡人身分及使用狀況，保護持卡人權益，以目前現況，若沒有於6個月內辦理展延，確實敬老卡連帶悠遊卡功能也會被停用。

社會局表示，如果敬老卡與悠遊卡系統分開，將涉及系統改裝，會產生相關系統改建費用，因屬跨縣市改換，將持續積極研議溝通。