新北土城金城交流道工程裝涵管 管徑小大安圳暴漲不退

新北市土城區金城交流道工程正在施作，但附近大安圳疑受工程影響，水流受阻，颱風後竟見水位暴漲，民眾憂心更大豪雨時，恐淹到土城幹道金城路、青雲路等。高公局表示，會提流水改善計畫；土城區公所說，將清除雜草，加速水流。

新北土樹三鶯地區周邊因人口成長，交流道建設紛紛展開規畫，其中土城金城交流道附近的大安圳，前陣子在颱風豪雨過後，罕見地出現水位暴漲、逼近路面情況，引發居民憂心，接下來颱風季會導致大潰堤。

柑林里長張育誠指出，先前從來都沒有發生過類似情況，經會勘了解是工程在大安圳裝設涵管，可能因管徑太小，導致水留不出去，「上次颱風一來，就淹了九分滿，就怕真的有較大颱風登陸時，可能就整個溢流」。

市議員林銘仁表示，接獲里長及民眾反映趕緊會勘，尤其8至9月正逢颱風季，防汛問題需及早因應，避免災害發生。高公局也說，將檢視上下游情況，重新整理後再提出流水改善計畫。

土城區公所工務課則說明，主要是因該溝渠為灌溉土溝，如今發展為市區，才會出現在都會區中，雖然都有定期清理雜草，但可能土溝中草長得較快，近期將會再去清理，藉以加速水流，至於淤泥問題還要看未來是否要整體整治。