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北市奧運英雄派對 8月16日香堤廣場見

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣洪子凱／台北報導
台北市長蔣萬安宣布，16日將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安宣布，16日將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」。記者林麗玉／攝影

巴黎奧運近尾聲，部分結束賽程的中華隊選手陸續返台，台北市長蔣萬安前晚在臉書宣布，16日將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英雄時尚派對」。蔣萬安昨說，這場派對最主要是讓選手有不同的一面，會安排北市優秀設計師幫選手設計時尚服裝，走上紅毯星光大道，盼所有民眾一起來追星。

體育局長王泓翔說，北市共有15位選手參加奧運，已有11位選手確定參加。不過，北市議員林延鳳批評，體育局竟不知規模，且無法確認預算科目來源，質疑蔣市府臨時加碼「派對」急就章，恐來不及招標，甚至與中央15日在北市的「台灣英雄大遊行」有分庭抗禮意味。

北市共有15位選手參加巴黎奧運，蔣萬安說，除了奪牌的王齊麟、唐嘉鴻、吳詩儀、李孟遠外，黃筱雯、曹家宜、王冠閎等雖沒奪牌但表現亮眼，都會邀請。媒體問，會不會邀請非設籍北市的李洋？蔣說，當然都歡迎，但也要配合選手時間。

蔣萬安說，這次奧運選手在賽場上表現亮眼，所以市府8月16日特別規畫一場時尚派對，讓所有粉絲看到他們時尚的一面，這場派對也會邀請選手的家人，還有教練、團隊一起來慶祝這個重要時刻。

由於僅剩下一周時間籌備，蔣坦言，確實很趕，所以正請文化局積極聯繫。民進黨議員林延鳳則批評，16日派對的行政流程根本雜亂無章，蔣萬安用臉書發文發號施令，「想到什麼就做什麼」，體育局和大家一樣，都是「看了市長臉書才知道」，讓市府團隊疲於奔命。 

對於議員批評，蔣萬安昨出席市長盃羽球錦標賽開幕受訪回應，原規畫要辦慶功晚宴，但這次奧運特別有意義、成就，一定要用特別方式，才規畫星光大道，讓民眾更貼近奧運選手，以最特別及After Party方式共同慶祝，並邀請選手、家人、教練、朋友團隊一起來參加這項活動。

巴黎奧運 派對

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