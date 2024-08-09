快訊

奧運籃球／美國險翻船！柯瑞飆36分、詹皇大三元 末節上演瘋狂大逆轉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防狼師 幼兒園安全議題座談

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導

民眾黨北市議會黨團昨邀跨黨派議員幼兒園安全議題座談會，數十名家長、民眾參與，有家長表示，防狼師，政府應建立更完整的教保員退場機制；育有兩個孩子的江先生說，幼兒園監視器應建立雲端備援，中央不做，北市也應先行。另有大學生蕭同學建議，應加強受害幼童後續心理輔導追蹤。

台北市培諾米達幼兒園狼師性侵案，受害幼童達20多人，近期「創意私房」偷拍，又有北市國小代理老師涉案。民眾黨議員陳宥丞說，狼師案蒐證一直是行政機關與檢調調查最困難地方，他認為幼兒園監視器影像應建立異地備援機制，可第一時間蒐證，避免浪費調查時間。

陳宥丞還表示，政府也應參考日、韓建立幼兒園實名評鑑平台，供家長、老師、教保員等針對機構、送托單位實名制評鑑，供家長送托前參考，實名方式則能避免惡意匿名檢舉。

國民黨議員秦慧珠表示，北市這一年來剴剴案、幼兒園性侵案、創意私房偷拍案等，三案性質完全不一樣，受害的卻都是需要保護的孩子，但整個制度竟無法事前防範，事發後也無法迅速周延處理，希望未來能補足。

民進黨議員趙怡翔說，這次發生性侵的幼兒園是準公共化幼園，他提出三大精進面向，包括通報機制如何精進、市府橫向聯繫是否有落差，以及監視器無法完整掌握細節等。

民眾黨議員黃瀞瑩則以這次幼兒園性侵案為例，市府單位的橫向聯繫要加強，但要由誰啟動應變機制？後續追蹤列管誰來做？都應提出更精進作為。

創意私房 實名制 幼兒園 狼師 秦慧珠 議員 趙怡翔 退場機制

延伸閱讀

防狼師...跨黨派議員辦幼園議題座談 家長提退場機制、監視器雲端備援

北市要蓋國際級羽球館 蔣萬安曝在北市科

三重私幼教保員不當對待幼生 重罰60萬勒令園方停招

懷孕請假遭拒害流產…不滿同工不同福利 教保員上街討公道曝血淚

相關新聞

北市奧運英雄派對 8月16日香堤廣場見

巴黎奧運近尾聲，部分結束賽程的中華隊選手陸續返台，台北市長蔣萬安前晚在臉書宣布，16日將在信義區香堤廣場舉辦「巴黎奧運英...

新北土城金城交流道工程裝涵管 管徑小大安圳暴漲不退

新北市土城區金城交流道工程正在施作，但附近大安圳疑受工程影響，水流受阻，颱風後竟見水位暴漲，民眾憂心更大豪雨時，恐淹到土...

防狼師 幼兒園安全議題座談

民眾黨北市議會黨團昨邀跨黨派議員辦幼兒園安全議題座談會，數十名家長、民眾參與，有家長表示，防狼師，政府應建立更完整的教保...

防狼師...跨黨派議員辦幼園議題座談 家長提退場機制、監視器雲端備援

民眾黨北市議會黨團今邀跨黨派議員舉辦幼兒園安全議題座談會，有數十名關心幼兒安全的家長、民眾參與，有家長提到，政府應建立更...

台電施工不慎…北市文山有線電視斷訊 里長：昨晚就接獲反應

北市文山區興隆路二段今天台電疑施工時，疑似不小心挖壞有線電視線路，造成用戶網路、電視訊號不穩、甚至斷訊，據了解，目前工作...

「凌霄好室」社宅動土 卓榮泰：解決年輕世代居住問題

行政院長卓榮泰8日出席台北市萬華區「凌霄好室」社會住宅統包工程開工動土典禮時表示，「凌霄好室」社宅設計規劃十分完善，且生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。