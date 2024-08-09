防狼師 幼兒園安全議題座談

民眾黨北市議會黨團昨邀跨黨派議員辦幼兒園安全議題座談會，數十名家長、民眾參與，有家長表示，防狼師，政府應建立更完整的教保員退場機制；育有兩個孩子的江先生說，幼兒園監視器應建立雲端備援，中央不做，北市也應先行。另有大學生蕭同學建議，應加強受害幼童後續心理輔導追蹤。

台北市培諾米達幼兒園狼師性侵案，受害幼童達20多人，近期「創意私房」偷拍，又有北市國小代理老師涉案。民眾黨議員陳宥丞說，狼師案蒐證一直是行政機關與檢調調查最困難地方，他認為幼兒園監視器影像應建立異地備援機制，可第一時間蒐證，避免浪費調查時間。

陳宥丞還表示，政府也應參考日、韓建立幼兒園實名評鑑平台，供家長、老師、教保員等針對機構、送托單位實名制評鑑，供家長送托前參考，實名方式則能避免惡意匿名檢舉。

國民黨議員秦慧珠表示，北市這一年來剴剴案、幼兒園性侵案、創意私房偷拍案等，三案性質完全不一樣，受害的卻都是需要保護的孩子，但整個制度竟無法事前防範，事發後也無法迅速周延處理，希望未來能補足。

民進黨議員趙怡翔說，這次發生性侵的幼兒園是準公共化幼園，他提出三大精進面向，包括通報機制如何精進、市府橫向聯繫是否有落差，以及監視器無法完整掌握細節等。

民眾黨議員黃瀞瑩則以這次幼兒園性侵案為例，市府單位的橫向聯繫要加強，但要由誰啟動應變機制？後續追蹤列管誰來做？都應提出更精進作為。