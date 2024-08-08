防狼師...跨黨派議員辦幼園議題座談 家長提退場機制、監視器雲端備援

民眾黨北市議會黨團今邀跨黨派議員舉辦幼兒園安全議題座談會，有數十名關心幼兒安全的家長、民眾參與，有家長提到，政府應建立更完整的防狼師「教保員退場機制」；兩個孩子的江先生認為，幼兒園監視器應建立雲端備援，中央不做，台北市也應該先行；還有大學生蕭同學提出，應針對受害幼童加強後續心理輔導追蹤。

台北市培諾米達幼兒園狼師性侵案，受害幼童多達20多人；近期又發生「創意私房」偷拍有北市國小代理老師涉案。民眾黨議員陳宥丞說，狼師案蒐證一直以來都是行政機關與檢調調查最困難的地方，他認為幼兒園監視器影像應該要建立異地備援機制，包括家長常看不到監視器影像，還有行政機關、檢調調查時，最常發生調閱資料時困難重重，監視影像異地備援可以第一時間蒐證，避免浪費調查時間。

陳也提到，政府也應參考日韓建立幼兒園實名評鑑平台，提供家長、老師、教保員等針對機構、送托單位實名制評鑑，用實名可以避免惡意匿名檢舉，也可以讓家長送托之前，有一個評鑑平台可以作為選舉參考。

國民黨議員秦慧珠表示，台北市這一年的剴剴案、幼兒園性侵案、創意私房偷拍案等，儘管三個案子性質完全不一樣，受害的都是需要公權力、社會保護的孩子，不過整個制度竟事前無法防範，事情發生後也無法迅速周延處理，希望未來能夠將社安網補足，不要漏接任何一個孩子。

民進黨議員趙怡翔也提出三大該精進的問題，包括發生性侵的幼兒園是準公共化幼園，家長會希望政府應該要有基本的把關機制？還有通報機制如何精進？市府橫向聯繫是否有落差？監視器細節無法完整掌握等。