台電施工不慎…北市文山有線電視斷訊 里長：昨晚就接獲反應

北市文山區興隆路二段今天台電疑施工時，疑似不小心挖壞有線電視線路，造成用戶網路、電視訊號不穩、甚至斷訊，據了解，目前工作人員搶修中。在地里長更表示，昨天晚上就有里民陳情，不排除也是因工程影響，相關單位在做工程時應更加小心。

議員趙怡翔今在臉書發文指出，景美一帶稍早被台電施工挖斷，造成大安文山一帶有線電視斷訊，工程人員全力搶修中，預計晚間7點左右將陸續恢復訊號。

周邊興安里長林文權表示，今天中午起陸續接到2、3位民眾陳情，目前也還未接到修復完成通知，但從昨天起也有接到民眾表示網路、電視訊號不穩定，疑似受到工程影響，相關開挖人員應更加小心。

台電表示，今天中午12點於文山區興隆路二段管路工程，不慎挖損通訊線路，現場埋深僅25公分，當下即通報道管中心，有線電視業者於下午1點30到場修復，至下午5時收工前，現場仍在修復中。