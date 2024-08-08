快訊

奧運羽球／王昶在機場被超多女粉「狂追」陸網：這群人瘋了

日本規模7.1強震恐掀大海嘯 氣象廳示警首發「南海海槽地震臨時情報」

全台最大「桃園航空城」徵收案 2地主提告內政部…法院判決出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「凌霄好室」社宅動土 卓榮泰：解決年輕世代居住問題

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台北市「凌霄好室」社會住宅下午舉行開工典禮，行政院長卓榮泰致詞。記者杜建重／攝影
台北市「凌霄好室」社會住宅下午舉行開工典禮，行政院長卓榮泰致詞。記者杜建重／攝影

行政院長卓榮泰8日出席台北市萬華區「凌霄好室」社會住宅統包工程開工動土典禮時表示，「凌霄好室」社宅設計規劃十分完善，且生活機能良好，將可滿足未來入住居民「食、衣、住、行、育、樂」各項需求。卓強調，賴總統上任後，接續前總統蔡英文「社會住宅」政策，提出「百萬租屋家庭支持計畫」，盼能實現「居住正義」、解決年輕世代居住問題，並提供更好的居住環境及條件。

卓榮泰指出，「凌霄好室」社宅設計規劃十分完善，除裝設微電腦瓦斯表，在漏氣、地震、超時等狀況發生時緊急遮斷，逃生梯間亦設有排煙系統，維持新鮮空氣，且該社宅座落基地位於臺北市黃金中心點，周遭環境相當完善，附近有南機場夜市、三所國小（國語實小、忠義國小、新和國小）、古亭國中、建國高中，以及面積將近25公頃的青年公園，未來捷運萬大樹林線通車後，交通更是方便，將可滿足未來入住居民「食、衣、住、行、育、樂」各項需求，希望「凌霄好室」社宅能成為其他社宅觀摩的典範。

卓榮泰表示，「凌霄好室」社宅土地原為國防部財產，在規劃社宅過程中，除內政部積極跨部會協調外，臺北市政府也提供許多協助，再次印證政府要成功完成任何一件事，無法僅憑單一部會之力，必須透過跨部會，以及中央、地方充分合作，始能順利達成目標。卓院長也請工程單位在施工期間，全力維持周遭環境整潔，避免為在地居民帶來不便，並請市議員積極反映地方居民意見，讓工程單位即時改善。

卓榮泰指出，為實現「居住正義」、解決年輕世代居住問題，並提供更好的居住環境及條件，賴總統上任後，接續蔡英文「社會住宅」政策，提出「百萬租屋家庭支持計畫」，並以2032年為目標，希望實現直接興建社會住宅25萬戶、包租代管25萬戶、租屋補助50萬戶，總共100萬戶的目標。卓也期盼直接興建社宅及包租代管戶數持續增加的同時，更重要的是必須維持良好的居住品質。

卓榮泰強調，「任何一個地方，只要人民有需要，政府就會到；人民有問題，政府就會去解決」，賴總統所率領的「行動創新AI內閣」，在上任第100天時，會再度向全國人民清楚揭示過去100天的施政成果，以及未來持續努力的方向，而社會住宅即是政府列為優先且重要的計畫之一。卓院長也期許住都中心在以推動社宅為己念的花敬群董事長率領下，能夠不斷超越自己，持續精進，全力將社會住宅推向全國各地。

卓榮泰 居住正義 社會住宅 租屋

延伸閱讀

北市「凌霄好室」今開工 卓揆讚「豪宅品質」：讓人忘記是社宅

打詐四法加大力道 數位、金融全面防堵

奧運桌球／女團止步8強 卓榮泰：面對硬仗仍有強攻膽識

出席AI共識營 卓榮泰盼副首長們：帶回創新思維、合作精神

相關新聞

台電施工不慎…北市文山有線電視斷訊 里長：昨晚就接獲反應

北市文山區興隆路二段今天台電疑施工時，疑似不小心挖壞有線電視線路，造成用戶網路、電視訊號不穩、甚至斷訊，據了解，目前工作...

公車駕駛門沒關就上路…被3度提醒不理會還高速行駛嚇壞乘客 新北開罰

有民眾反映，昨晚搭乘678路公車，有旅客在基隆路口下車後，王姓駕駛未關閉車門並持續行駛，三度提醒駕駛還置之不理，直到松仁...

防狼師...跨黨派議員辦幼園議題座談 家長提退場機制、監視器雲端備援

民眾黨北市議會黨團今邀跨黨派議員舉辦幼兒園安全議題座談會，有數十名關心幼兒安全的家長、民眾參與，有家長提到，政府應建立更...

「凌霄好室」社宅動土 卓榮泰：解決年輕世代居住問題

行政院長卓榮泰8日出席台北市萬華區「凌霄好室」社會住宅統包工程開工動土典禮時表示，「凌霄好室」社宅設計規劃十分完善，且生...

汐止茄苳里銀髮據點動健康 96歲長輩來運動

鼓勵長輩們走出來動一動更健康，大中華婦幼協會汐止區在茄苳市民活動中心的銀髮據點，每個星期一到五安排多元課程，從延緩失智、還有手作課程等等，中午再一起共餐，星期三有專業老師，以彈力球輔助教學，帶著長輩練肌耐力還有柔軟度，連96歲的長輩都越跳越健康。

貢寮龍洞街拓寬工程完成 人車分流更安全

貢寮龍洞街為龍洞社區主要聯外道路，部份路段路幅狹窄，假日常有壅塞回堵情形及交通事故、糾紛發生，影響用路行人及行車安全，對此，貢寮區公所也進行拓寬改善，新設仿竹欄杆還有劃設標線型人行道，今(8)日區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，拓寬後也獲得民眾好評。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。