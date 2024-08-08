「凌霄好室」社宅動土 卓榮泰：解決年輕世代居住問題

行政院長卓榮泰8日出席台北市萬華區「凌霄好室」社會住宅統包工程開工動土典禮時表示，「凌霄好室」社宅設計規劃十分完善，且生活機能良好，將可滿足未來入住居民「食、衣、住、行、育、樂」各項需求。卓強調，賴總統上任後，接續前總統蔡英文「社會住宅」政策，提出「百萬租屋家庭支持計畫」，盼能實現「居住正義」、解決年輕世代居住問題，並提供更好的居住環境及條件。

卓榮泰指出，「凌霄好室」社宅設計規劃十分完善，除裝設微電腦瓦斯表，在漏氣、地震、超時等狀況發生時緊急遮斷，逃生梯間亦設有排煙系統，維持新鮮空氣，且該社宅座落基地位於臺北市黃金中心點，周遭環境相當完善，附近有南機場夜市、三所國小（國語實小、忠義國小、新和國小）、古亭國中、建國高中，以及面積將近25公頃的青年公園，未來捷運萬大樹林線通車後，交通更是方便，將可滿足未來入住居民「食、衣、住、行、育、樂」各項需求，希望「凌霄好室」社宅能成為其他社宅觀摩的典範。

卓榮泰表示，「凌霄好室」社宅土地原為國防部財產，在規劃社宅過程中，除內政部積極跨部會協調外，臺北市政府也提供許多協助，再次印證政府要成功完成任何一件事，無法僅憑單一部會之力，必須透過跨部會，以及中央、地方充分合作，始能順利達成目標。卓院長也請工程單位在施工期間，全力維持周遭環境整潔，避免為在地居民帶來不便，並請市議員積極反映地方居民意見，讓工程單位即時改善。

卓榮泰指出，為實現「居住正義」、解決年輕世代居住問題，並提供更好的居住環境及條件，賴總統上任後，接續蔡英文「社會住宅」政策，提出「百萬租屋家庭支持計畫」，並以2032年為目標，希望實現直接興建社會住宅25萬戶、包租代管25萬戶、租屋補助50萬戶，總共100萬戶的目標。卓也期盼直接興建社宅及包租代管戶數持續增加的同時，更重要的是必須維持良好的居住品質。

卓榮泰強調，「任何一個地方，只要人民有需要，政府就會到；人民有問題，政府就會去解決」，賴總統所率領的「行動創新AI內閣」，在上任第100天時，會再度向全國人民清楚揭示過去100天的施政成果，以及未來持續努力的方向，而社會住宅即是政府列為優先且重要的計畫之一。卓院長也期許住都中心在以推動社宅為己念的花敬群董事長率領下，能夠不斷超越自己，持續精進，全力將社會住宅推向全國各地。