金城交流道工程致大安圳暴漲不退 將工程改善整理河道

新北土城正施作金城交流道工程，但附近的大安圳受工程影響，近期颱風過後竟出現水位暴漲、逼近路面，且無法退卻情況，民眾憂心有更大豪雨時恐淹至土城幹道金城路、青雲路等；民代表示，現仍屬颱風季，需及早因應。高公局表示，會提流水改善計畫；土城區公所則說，會協助雜草清除，加速水流。

新北土樹三鶯區人口持續成長，交流道建設也紛紛展開規畫，其中土城金城交流道附近的大安圳在颱風豪雨過後水位暴漲、逼近路面。居民憂心表示，雨勢只要稍微再大就恐淹至土城幹道金城路、青雲路等，就怕接下來颱風季會導致大潰堤。

柑林里長張育誠指出，過去從來都沒有類似情況，因此民眾比較憂心，經會勘了解是工程於大安圳裝設涵管，可能因為管徑太小導致水留不出去，上次颱風一來就淹了九分滿，就怕真有較大颱風登陸時，就可能整個溢流。

新北市議員林銘仁表示，接獲里長及民眾反映趕緊召開會勘，尤其8至9月是颱風季，防汛問題需及早因應，避免災害發生。除高公局外，也會要求公所有相關措施。高公局現場也說，將檢視上下游情況，重新整理後提出流水改善計畫。