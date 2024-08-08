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萬華社宅開工 卓榮泰：社宅是優先計畫

中央社／ 台北8日電
台北市「凌霄好室」社會住宅下午舉行開工典禮，行政院長卓榮泰致詞。記者杜建重／攝影
台北市「凌霄好室」社會住宅下午舉行開工典禮，行政院長卓榮泰致詞。記者杜建重／攝影

行政院卓榮泰今天首次出席社會住宅開工典禮，他表示，政府推動社宅是為了居住正義，讓年輕世代的居住環境、居住條件、居住問題得到解決。興建社宅將是未來行政團隊優先且重要的計畫，為年輕的下一代，政府可以做很多工作。

國家住宅及都市更新中心今天在台北市萬華區舉辦「凌霄好室」社宅開工典禮，行政院長卓榮泰、秘書長龔明鑫、內政部次長董建宏、國家住都中心董事長花敬群、國土管理署長吳欣修等人到場，祈求工程順利進行。

卓榮泰在致詞時指出，這是他接任行政院長以來，第一次參加社宅的開工典禮，希望以後社宅能多多開工，他也會經常來。

卓榮泰表示，政府推動社宅是為了居住正義，讓年輕世代的居住環境、居住條件、居住問題得到解決，為了年輕的下一代，政府可以做很多工作。興建社宅不僅是中央出力，地方政府也做很多協助，同時跨部會進行土地的分配與使用，希望類似中央地方的合作、公私部門的合作，能成為未來興建社宅的典範，繼續推動興建社宅。

卓榮泰提到，總統賴清德上任後，接續前總統蔡英文的政見跟實踐，要把百萬租屋政策繼續推動下去，成為家庭支持計畫。未來直接興建的社宅加總起來會有25萬戶、包租代管25萬戶、租屋補貼會有50萬戶，不僅數量會再增加，但更重要的是品質也要很好。

卓榮泰強調，任何一個地方，只要人民有需要，人民有問題，政府就會去解決，希望透過這樣的合作方式，告訴大家，一個行動創新的內閣，會在上任第100天時，讓賴總統再度向全民報告行政團隊的工作內容，以及未來的努力，其中興建社宅將會列為相當優先且重要的計畫之一。

花敬群說明，國家住都中心自2018年成立，逐步籌備興建社宅，至今已完成全國130處社宅的決標，超過80處已經開工。這4年，國家住都中心平均1年可以完成至少1萬5000戶社宅的決標，可以保證，未來每年都可以達成這個目標，再加上地方政府或其他部會共襄盛舉，他認為2032年25萬戶直接興建社宅的目標，本質不會有太大的問題。

董建宏則表示，社宅相關政策是國家非常重要的政策，政府做為人民的代表，要照顧不同年齡層的生活上，這是政府的責任。未來在賴總統的領導下，會更積極完成對人民的承諾。賴總統的百萬租屋計畫，是要讓所有需要房子的人，都可以透過社宅興建、包租代管、租金補貼，即時獲得需要的住宅，讓國家政策真正照顧到有需要的人。

卓榮泰 社宅 行政院

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