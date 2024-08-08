新住民協會動健康 汐止興福里長輩歡度爸爸節

新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，轉眼已經邁入第三年，今(8)父親節當天，老師特別設計了幾首與爸爸有關的舞蹈，帶著長輩學跳舞，相當有活力，汐止區公所主秘劉格偉也前往同樂一起跳，陪現場的長輩歡度爸爸節。

8月8日父親節，老師應景的把歌詞改了一下，天下的爸爸都是一樣的，帶著長輩開心跳舞，當天汐止區公所主秘劉格偉以及里長韓君灝都一起下場跟著跳，當天還帶了道具，為爸爸們準備了髮箍，是小蜜蜂造型，象徵爸爸們年輕時辛苦工作養家，像蜜蜂做工一樣忙碌，而手腕上也帶了彩帶鈴噹，30位的長輩跟著音樂舞動，現場氣氛好歡樂。

興福里長韓君灝說，這邊的據點主辦的就是新住民關懷協會，到目前為止已經三年了，對於長輩來說，不管是課程上的安排，共餐上面的用心，都很努力在做，身為里長很高興有這麼好的協會，來協助興福里，據點每個禮拜一到五都有不同的課程，中午也有共餐，今天適逢爸爸節，希望帶給所有爸爸們一個難忘的回憶，不管是跳舞、吃飯，都希望長輩們都出來多動一動。

汐止區公所主秘劉格偉表示，汐止區老人共餐大概有54處，社區關懷據點有18處，今天來到興福里關懷據點，非常感謝里長還有新住民關懷協會的合作努力下，讓長輩有一個可以量量血壓、做做體操跟一些身心活動，最重要的是還可以來共餐，大家一起吃飯聊天，也祝爸爸們父親節愉快、身心健康，也希望子女們能夠多陪伴，因為，陪伴跟關懷，對父母親來說就是最好的禮物。

新住民協會志工曾小貞指出，這一班的長輩都很活潑，今天有特別針對父親節，設計一些活潑、可以運動關節，包括肌力增加，讓體能更好的有氧運動，希望讓所有父親都能夠透過運動更健康更有活力。