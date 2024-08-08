瑞芳火車站噪音大惹民怨 立委要求換軌改善

因火車經過造成軌道間隙處發生巨大的聲響，造成瑞芳火車站旁的明燈路三段一帶住戶幾乎日夜不得安寧，經過立法委員廖先翔與台鐵協調後，台鐵允諾進行更換軌道來改善，降低噪音讓民眾居住有保障。

龍安里里長柯瑞和說，明燈路三段275號附近居民反映，在住家對面的鐵軌連結處因間隙問題，火車經過時經常會發出孔嚨巨響擾民，尤其夜深人靜聲音更是大，讓住戶都無法好好休息，因此，希望透過立委廖先翔協助尋求改善方案。

立法委員廖先翔表示，近幾年台鐵列車推陳出新，在行駛的速度越快的情況下，所發出的噪音就會越大，而發出噪音通常都是在鐵軌間的焊接點所發出的孔嚨聲，最近接到瑞芳的里長陳情，其產生的噪音已經影響到附近住戶的居住品質，因此也特地和台鐵討論改善方案，台鐵同意先進行住宅區附近的鐵軌換軌，並減少焊接的間隙，以降低行車時所發出的噪音。