快訊

各地降雨多！下周擬發展熱帶系統 九州海嘯對台影響曝

日本九州外海規模7.1強震 鹿兒島「民宅倒塌、邊坡崩落」畫面曝光

貢寮龍洞街拓寬工程完成 人車分流更安全

觀天下／ 記者陳郁薇／貢寮報導
貢寮龍洞街拓寬工程完成，區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，拓寬後也獲得民眾好評。圖／觀天下有線電視提供
貢寮龍洞街拓寬工程完成，區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，拓寬後也獲得民眾好評。圖／觀天下有線電視提供

貢寮龍洞街為龍洞社區主要聯外道路，部份路段路幅狹窄，假日常有壅塞回堵情形及交通事故、糾紛發生，影響用路行人及行車安全，對此，貢寮區公所也進行拓寬改善，新設仿竹欄杆還有劃設標線型人行道，今(8)日區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，拓寬後也獲得民眾好評。

和美里里長吳金發說，龍洞街部分路段路幅狹窄，嚴重影響行人及行車安全問題，這次除了將既有花台拆除，還一併將側溝加高、加蓋，路幅也因此增加不少，現在假日的人車流情況改善很多。

貢寮區區長柯建輝說，此次龍洞街道路拓寬，感謝市府養工處的經費挹注，共三百多萬來將龍洞街拓寬近兩米，長度118公尺，並新設仿竹欄杆還有劃設標線型人行道，盼提供給當地居民及遊客更好的用路環境。

人行道 行人 貢寮

延伸閱讀

影／台中潭子這條路歷經10年終要拓寬 長1680公尺要花3億5千萬

貢寮龍門里沙丘地質 要種稀有植物營造環境

貢寮和美里取水不易 裝簡易自來水有保障

飼主加裝180公分超高欄杆防貓 肥三花輕鬆破解「登頂開嘲諷」：當我吃素的？

相關新聞

公車駕駛門沒關就上路…被3度提醒不理會還高速行駛嚇壞乘客 新北開罰

有民眾反映，昨晚搭乘678路公車，有旅客在基隆路口下車後，王姓駕駛未關閉車門並持續行駛，三度提醒駕駛還置之不理，直到松仁...

汐止茄苳里銀髮據點動健康 96歲長輩來運動

鼓勵長輩們走出來動一動更健康，大中華婦幼協會汐止區在茄苳市民活動中心的銀髮據點，每個星期一到五安排多元課程，從延緩失智、還有手作課程等等，中午再一起共餐，星期三有專業老師，以彈力球輔助教學，帶著長輩練肌耐力還有柔軟度，連96歲的長輩都越跳越健康。

貢寮龍洞街拓寬工程完成 人車分流更安全

貢寮龍洞街為龍洞社區主要聯外道路，部份路段路幅狹窄，假日常有壅塞回堵情形及交通事故、糾紛發生，影響用路行人及行車安全，對此，貢寮區公所也進行拓寬改善，新設仿竹欄杆還有劃設標線型人行道，今(8)日區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，拓寬後也獲得民眾好評。

瑞芳火車站噪音大惹民怨 立委要求換軌改善

因火車經過造成軌道間隙處發生巨大的聲響，造成瑞芳火車站旁的明燈路三段一帶住戶幾乎日夜不得安寧，經過立法委員廖先翔與台鐵協調後，台鐵允諾進行更換軌道來改善，降低噪音讓民眾居住有保障。...

新住民協會動健康 汐止興福里長輩歡度爸爸節

新住民關懷協會在汐止興福里成立關懷據點，轉眼已經邁入第三年，今(8)父親節當天，老師特別設計了幾首與爸爸有關的舞蹈，帶著長輩學跳舞，相當有活力，汐止區公所主秘劉格偉也前往同樂一起跳，陪現場的長輩歡度爸爸節。...

金城交流道工程致大安圳暴漲不退 將工程改善整理河道

新北土城正施作金城交流道工程，但附近的大安圳受工程影響，近期颱風過後竟出現水位暴漲、逼近路面，且無法退卻情況，民眾憂心有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。