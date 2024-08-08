貢寮龍洞街拓寬工程完成 人車分流更安全

貢寮龍洞街為龍洞社區主要聯外道路，部份路段路幅狹窄，假日常有壅塞回堵情形及交通事故、糾紛發生，影響用路行人及行車安全，對此，貢寮區公所也進行拓寬改善，新設仿竹欄杆還有劃設標線型人行道，今(8)日區長柯建輝和當地里長吳金發也到現場了解完工情形，拓寬後也獲得民眾好評。

和美里里長吳金發說，龍洞街部分路段路幅狹窄，嚴重影響行人及行車安全問題，這次除了將既有花台拆除，還一併將側溝加高、加蓋，路幅也因此增加不少，現在假日的人車流情況改善很多。

貢寮區區長柯建輝說，此次龍洞街道路拓寬，感謝市府養工處的經費挹注，共三百多萬來將龍洞街拓寬近兩米，長度118公尺，並新設仿竹欄杆還有劃設標線型人行道，盼提供給當地居民及遊客更好的用路環境。