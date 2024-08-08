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影／「凌霄好室」社宅開工 卓揆：感覺像豪宅的國家建設
國家住宅及都市更新中心今日於台北市萬華區舉辦「凌霄好室」社會住宅開工典禮，並由行政院長卓榮泰、內政部政務次長董建宏、國家住都中心董事長花敬群等人共同執鏟，祈求工程順利進行。卓榮泰在致詞時特別感謝建商以興建豪宅的規模來興建社宅，大大提昇社會住宅的品質。
「凌霄好室」社會住宅預計在117年竣工，將提供112戶住宅單元，總工程經費約7.2億元。建築規模為地上11層、地下3層建築，除提供112戶居住單元，並規劃店鋪、社區集會空間。全區建蔽率不到44%，其餘規劃為綠蔭步道、廣場等開放空間與鄰里共享。
「凌霄好室」基地位於萬華區中華路二段及中華路二段484巷交叉口，屬萬華區南機場商圈範圍；走路就能抵達佔地24公頃的青年公園、萬華親子館、市立圖書館等，生活、休憩資源豐富。另外，步行7分鐘可到興建中的捷運萬大線廈安站，車行5分鐘可達萬華火車站；亦可藉由水源快速道路，銜接環河南北快速道路，交通十分便利。
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