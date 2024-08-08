快訊

日九州宮崎規模7.1強震傳災情 2機場急封跑道！航廈內玻璃碎滿地畫面曝光

奧運跆拳道／離場時行走不便！羅嘉翎首戰落敗靜待復活機會

花蓮下午5:36規模4.4地震！最大震度3級 9縣市有感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北市「凌霄好室」今開工 卓揆讚「豪宅品質」：讓人忘記是社宅

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市「凌霄好室」社會住宅下午舉行開工典禮，行政院長卓榮泰致詞時特別感謝建商以興建豪宅的規模來興建社宅，大大提昇社會住宅的品質。記者杜建重／攝影
台北市「凌霄好室」社會住宅下午舉行開工典禮，行政院長卓榮泰致詞時特別感謝建商以興建豪宅的規模來興建社宅，大大提昇社會住宅的品質。記者杜建重／攝影

國家住都中心在台北市萬華區興建「凌霄好室」社會住宅，於今日開工動土，預計興建112戶、2027年完工。行政院長卓榮泰、地方議員與中央部會官員出席典禮，卓榮泰致詞時表示，凌霄好室鄰近公園、學區與夜市，未來還有萬大線，會讓住進社宅的人忘記這是社宅，也感謝地方、中央與公私部門合作，凌霄好室將會成為典範，並在其他地區持續推動社宅。

台北市「凌霄好室」社宅基地位於萬華區中華路二段、中華路二段484巷交叉口，原本有3層樓高的舊公寓，2017年至2018年拆除，2020年蓋成停車場。去年8月決標，設計為112戶，預計於117年完工，凌霄好室社宅房型為套房型、2房型、3房型及無障礙房型，1樓設置商業空間，緊鄰青年公園，商店林立，有醫院、學校、市場，生活機能齊全，未來捷運萬大線完工交通更便利。

卓榮泰今出席開工動土典禮，他致詞時表示，這是上任2個月來首次參加社宅開工，不斷誇讚社宅內部機能比自家好，無論是誰住進來都非常幸福，周遭生活機能涵蓋食衣住行育樂，會讓人忘記這是社宅，會記得是豪宅品質的國家建設，過程要感謝台北市政府協助及公私部門合作，才能成為成功典範。

卓榮泰指出，政府推動社宅是為了居住正義、為了解決年輕世代的居住問題，也懇請地方議員在地方上多協助，這不僅有中央出力，北市府也幫忙很多。凌霄好室基地原屬國防部，中間透過跨部會合作，重新分配土地使用，才能推動社宅，不是中央政府能獨力完成。

卓榮泰說，賴清德總統上任後，接續前總統蔡英文政見，持續推動百萬租屋政策，興建25萬戶社宅，租屋補貼也持續成長至50萬戶，未來還會增加。如今「凌霄好室」成為典範，期許每次社宅都能超越這次，強調「人民有需要、政府就會到」，在賴總統上任100天時，會揭示工作成果與未來努力方向。

台北市萬華區「凌霄好室」社宅下午舉行開工典禮，由行政院長卓榮泰（右六）、內政部政務次長董建宏（右五）、國家住都中心董事長花敬群（右四）等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者杜建重／攝影
台北市萬華區「凌霄好室」社宅下午舉行開工典禮，由行政院長卓榮泰（右六）、內政部政務次長董建宏（右五）、國家住都中心董事長花敬群（右四）等人共同執鏟，祈求工程順利進行。記者杜建重／攝影

北市 卓榮泰 社宅 萬大線

延伸閱讀

打詐四法加大力道 數位、金融全面防堵

奧運桌球／女團止步8強 卓榮泰：面對硬仗仍有強攻膽識

明年科技預算增14.9% 五大信賴產業協助預算近220億元

出席AI共識營 卓榮泰盼副首長們：帶回創新思維、合作精神

相關新聞

北市「凌霄好室」今開工 卓揆讚「豪宅品質」：讓人忘記是社宅

國家住都中心在台北市萬華區興建「凌霄好室」社會住宅，於今日開工動土，預計興建112戶、2027年完工。行政院長卓榮泰、地...

公車駕駛門沒關就上路…被3度提醒不理會還高速行駛嚇壞乘客 新北開罰

有民眾反映，昨晚搭乘678路公車，有旅客在基隆路口下車後，王姓駕駛未關閉車門並持續行駛，三度提醒駕駛還置之不理，直到松仁...

金城交流道工程致大安圳暴漲不退 將工程改善整理河道

新北土城正施作金城交流道工程，但附近的大安圳受工程影響，近期颱風過後竟出現水位暴漲、逼近路面，且無法退卻情況，民眾憂心有...

北士科將打造國際級羽球館 蔣萬安：邀「麟洋」給建議

為提供更好硬體環境，台北市長蔣萬安日前宣布預計在北士科打造國際級羽球館，蔣萬安今天出席由體育總會舉辦的「第一屆市長盃羽球...

凱米颱風首次啟用的翡翠原水管工程計畫 獲永續行動獎銀級獎

台北自來水事業處以「極端氣候調適韌性供水」及「完善服務擴大高地供水」2案，雙雙獲得台灣永續能源研究基金會2024台灣永續...

汐止金龍湖大量魚群暴斃 環保局初判天氣熱溶氧量不足

新北市汐止區金龍湖魚群，昨天出現魚屍體飄浮水面，今天上午更多，有大量魚群暴斃，已發出陣陣惡臭。市議員張錦豪服務處就在湖邊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。