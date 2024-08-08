北市「凌霄好室」今開工 卓揆讚「豪宅品質」：讓人忘記是社宅

國家住都中心在台北市萬華區興建「凌霄好室」社會住宅，於今日開工動土，預計興建112戶、2027年完工。行政院長卓榮泰、地方議員與中央部會官員出席典禮，卓榮泰致詞時表示，凌霄好室鄰近公園、學區與夜市，未來還有萬大線，會讓住進社宅的人忘記這是社宅，也感謝地方、中央與公私部門合作，凌霄好室將會成為典範，並在其他地區持續推動社宅。

台北市「凌霄好室」社宅基地位於萬華區中華路二段、中華路二段484巷交叉口，原本有3層樓高的舊公寓，2017年至2018年拆除，2020年蓋成停車場。去年8月決標，設計為112戶，預計於117年完工，凌霄好室社宅房型為套房型、2房型、3房型及無障礙房型，1樓設置商業空間，緊鄰青年公園，商店林立，有醫院、學校、市場，生活機能齊全，未來捷運萬大線完工交通更便利。

卓榮泰今出席開工動土典禮，他致詞時表示，這是上任2個月來首次參加社宅開工，不斷誇讚社宅內部機能比自家好，無論是誰住進來都非常幸福，周遭生活機能涵蓋食衣住行育樂，會讓人忘記這是社宅，會記得是豪宅品質的國家建設，過程要感謝台北市政府協助及公私部門合作，才能成為成功典範。

卓榮泰指出，政府推動社宅是為了居住正義、為了解決年輕世代的居住問題，也懇請地方議員在地方上多協助，這不僅有中央出力，北市府也幫忙很多。凌霄好室基地原屬國防部，中間透過跨部會合作，重新分配土地使用，才能推動社宅，不是中央政府能獨力完成。