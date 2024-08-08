汐止茄苳里銀髮據點動健康 96歲長輩來運動

鼓勵長輩們走出來動一動更健康，大中華婦幼協會汐止區在茄苳市民活動中心的銀髮據點，每個星期一到五安排多元課程，從延緩失智、還有手作課程等等，中午再一起共餐，星期三有專業老師，以彈力球輔助教學，帶著長輩練肌耐力還有柔軟度，連96歲的長輩都越跳越健康。

汐止茄苳市民活動中心裡，長輩們跟著老師的口訣，利用彈力球輔助，伸展四肢，這處銀髮社區陪伴站，每星期一到五都有不同課程，讓長輩可以動手做，除了手作課程，學串珠打中國結，延緩失智動健康也很受歡迎，昨(7)日，里長葉雅惠也跟著長輩一起跳，手腳並用，練肌耐力還有柔軟度，長輩說，自己不要宅在家，走出來交朋友動一動，運動很健康。

茄苳里長葉雅惠表示，上這一堂樂活的延緩課程，真的是受益良多，雖然自己平時也有在運動，但都是走走路健走而已，很少像這樣子有帶著彈力球做輔助，真的很羨慕這些長輩，6、70歲，80幾歲，還有阿嬤90幾歲，還是一樣能夠這樣子拿個球，跟著大家一起運動，這個據點對於長輩來說真的受益良多。對於長輩，我們不希望他們在家裡面被電視看、也不希望他們在家裡一直睡覺，很希望他們走出來社區，一起來運動，更健康。

葉雅惠指出，今天來上這個延緩課程，真的是不容易，現場幾乎都超過70歲了，自己本身還不到60歲，但是他們跳起來一點都不喘，很希望據點的開辦，讓老鄰居都走出來，他們每次玩的，有時候自己還趕不上進度，所以我看見這些長輩們，每個看起都好年輕，連96歲的阿嬤都跟著跳。

因為活動中心沒辦法開火，都是訂便當，而據點也越來越多長輩加入，幾乎翻倍成長，不過，政府單位只補助15個人，剩下的就是協會得支出，長期下來很吃力，他們也希望有更多愛心團體或善心人士捐助，讓銀髮據點可以持續下來，支持長輩們多走出來動一動，生活也更多彩多姿。