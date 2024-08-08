淡水中山北路人車爭道 會勘爭設實體人行道
新北市淡水區中山北路在與大仁街路口往新市鎮方向，沿途路旁不是店家，就是停滿的機車，且鄰近淡水國小，行人都得人車爭道，就算走在路旁，還得小心不斷的回頭注意來車，因此水碓里長孫麗明與新北市交通局，以及新北市議員鄭宇恩現場會勘，爭取設置實體人行道設施。
水碓里長孫麗明說，過去這裡有許多學童上下課都會走在路旁，常常旁邊的汽機車呼嘯而過，真的是相當危險，而路旁也缺乏機車停車格規劃，導致機車隨處停。對此市議員鄭宇恩也表示，為了顧及行人安全，未來也會設置人行道設施，在會勘之後，來讓市府交通局實地了解空間大小，並且測量人行道的位置所在。
市議員鄭宇恩表示，在這一段短短230公尺，從中山北路與大仁街口，到中山北路與大忠街口，這段路程不僅是要設置寬1.5公尺的實體人行道，也會規劃機車停車格，使用避車彎的方式來進行施作，期盼可以還給行人安全的用路環境，也請鄰近的店家能夠配合施作，讓行人不再與車爭道。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言