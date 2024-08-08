淡水中山北路人車爭道 會勘爭設實體人行道

新北市淡水區中山北路在與大仁街路口往新市鎮方向，沿途路旁不是店家，就是停滿的機車，且鄰近淡水國小，行人都得人車爭道，就算走在路旁，還得小心不斷的回頭注意來車，因此水碓里長孫麗明與新北市交通局，以及新北市議員鄭宇恩現場會勘，爭取設置實體人行道設施。

水碓里長孫麗明說，過去這裡有許多學童上下課都會走在路旁，常常旁邊的汽機車呼嘯而過，真的是相當危險，而路旁也缺乏機車停車格規劃，導致機車隨處停。對此市議員鄭宇恩也表示，為了顧及行人安全，未來也會設置人行道設施，在會勘之後，來讓市府交通局實地了解空間大小，並且測量人行道的位置所在。

市議員鄭宇恩表示，在這一段短短230公尺，從中山北路與大仁街口，到中山北路與大忠街口，這段路程不僅是要設置寬1.5公尺的實體人行道，也會規劃機車停車格，使用避車彎的方式來進行施作，期盼可以還給行人安全的用路環境，也請鄰近的店家能夠配合施作，讓行人不再與車爭道。